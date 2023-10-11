"Спасибо за понимание и убирайтесь": владелец дома отменил Хэллоуин для соседских детей (фото)

Предупреждение с критикой тех, кто приезжают из других районов на Хэллоуин в поисках сладостей, вызвало неоднозначную реакцию в интернете.

Домовладельцу из Австралии надоели чужие дети, которые на Хэллоуин приходят из других районов за конфетами, и он объявил, что праздник отменяется. В преддверии Хэллоуина появилось предупреждение, чтобы отвадить приезжих родителей и их детей. Об этом сообщает The Mirror.

Хэллоуин в Австралии

Однако такая вывеска с критикой людей, которые приезжают в пригород на Хэллоуин в поисках сладкого, вызвала неоднозначную реакцию в интернете. В предупреждении сообщалось, что дети испортили Хэллоуин местным жителям. Авторство предупреждения не установлено, но в публикации на австралийской странице в Facebook под названием Adventures of Couponista говорилось, что Хэллоуин отменен.

"Из-за того, что люди из других кварталов десятками свозят своих детей в этот район, этот дом больше не будет раздавать леденцы. Спасибо, что испортили Хэллоуин нам и детям, которые здесь живут. Спасибо за понимание и убирайтесь!" — говорилось в публикации.

Но большинство не согласились с таким подходом.

"А что, если дети живут в районе, где опасно собирать сладости? Неужели и для них Хэллоуин будет отменен? — написал один из пользователей. — Я не вижу проблемы с раздачей леденцов детям, которые живут в других районах. Если вам повезло с хорошим/безопасным пригородом, пожалуйста, поделитесь любовью с детьми, у которых этого нет".

"Потратьте несколько лишних долларов на леденцы", — написала другая пользовательница.

"Наш пригород холмистый, и нам сложно возить сюда наших детей (одного в инвалидной коляске, одного в коляске). Поэтому мы едем в другой пригород, где плоская местность, и дома расположены близко", — написала еще одна мама.

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