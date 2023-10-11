"Сейчас я известен": миллионер, купивший домашнего аллигатора, хочет стать актером (фото)

Курсат "Чико" Йилдирим надеется получить шанс попасть на малые экраны, используя свое криминальное прошлое для изображения персонажей в вымышленном телевизионном сериале о преступниках.

Бывший мошенник из Германии, выигравший в прошлом году в лотерею 10 миллионов долларов, заявил о своем желании сняться в криминальном телешоу. Об этом пишет Daily Star.

42-летний миллионер Курсат "Чико" Йилдирим надеется получить шанс попасть на малые экраны, используя свое криминальное прошлое для изображения персонажей в вымышленном телевизионном сериале о преступниках. Недавно он начал встречаться с 36-летней инспектором немецкой полиции Кэндис Н., с которой случайно столкнулся в начале этого года во время превышения скорости. Курсат также надеется перенять опыт своей подруги в борьбе с законом.

Бывший машинист крана, раскошелившийся на шикарные автомобили и роскошные апартаменты, по-прежнему считает, что может использовать свою прежнюю жизнь и перенести ее на телевидение. Его желание сниматься в кино появилось после того, как стало известно, что он спустил большую часть своего выигрыша.

"Я всем сердцем мечтаю о том, чтобы однажды сыграть в дортмундском криминале. Я вырос в северной части города, был наркоманом, на самом дне. Мне часто приходилось притворяться и обманывать людей", — заявил Курсат.

Мужчина купил домашнего аллигатора Фото: unsplash.com

Поклонники в Instagram, число которых все больше приближается к миллиону, надеются, что Чико использует свою новую популярность по максимуму.

"Поверьте, сейчас я очень известен. Все хотят со мной сфотографироваться. Когда я выступаю по телевизору, все смотрят", — добавил миллионер.

После освобождения и последующего выигрыша в лотерею Чико пустился в безумные траты и всего за месяц потратил 1,6 миллиона долларов на покупку V8 Ferrari 448 Pista и Porsche Turbo S Cabriolet, а также особняка для их хранения. Мужчина также потратил немало денег на домашнего аллигатора и многочисленные покупки в магазинах класса люкс.

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