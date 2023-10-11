Необычный рекорд: мужчина вырезал из тыквы лодку и проплыл на ней более 60 километров (видео)

Стив Куэни вырезал из тыквы весом 1 208 кг лодку, которую он назвал Huckle Berry и 11 часов плыл на веслах из одного города в другой. Новый рекорд ожидает официального подтверждения.

В США житель штата Миссури забрался в тыкву, которую он сам вырастил, и проплыл на веслах 38,4 мили (чуть более 61,79 км) по реке Миссури, установив мировой рекорд. Об этом пишет UPI.

Стив Куэни из Ливана вырезал из тыквы весом 1 208 кг лодку, которую он назвал Huckle Berry, и 11 часов плыл на веслах из Канзас-Сити (Кан) в Наполеон (Мо).

В путешествии мужчину сопровождали около дюжины лодок из клуба Paddle KC Padding Club. Члены клуба выступали в качестве группы поддержки и помогали документировать путешествие.

Мужчина плыл используя весла Фото: Paddle KC Paddling Club

В 2022 году житель штата Небраска Дуэйн Хансен установил рекорд Гиннесса по самому длинному путешествию на лодке из тыквы (на веслах) — 37,5 мили (60,35 км).

Команда Куэни заявила, что он превзошел рекорд Хансена, проплыв на веслах 38,4 мили (чуть более 61,79 км).

Доказательства этой попытки в настоящее время переданы в Книгу рекордов Гиннесса для официального подтверждения.

Ранее Фокус сообщал, что огромная тыква могла принести фермеру мировую славу. Трэвис Дженгер выиграл 50-й чемпионат мира по взвешиванию тыкв, вырастив огромный бугристый оранжевый плод, из которого можно было бы приготовить не менее 687 пирогов.

Также стало известно, что мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа на удочку. Британскому рыбаку понадобилась помощь нескольких человек, для того чтобы вытащить огромную рыбу из воды. Вес пойманного карпа установил новый рекорд.