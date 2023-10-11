"Я был потрясен": мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа на удочку (фото)

Рыбаку понадобилась помощь нескольких человек, для того чтобы вытащить огромную рыбу из воды. Вес пойманного карпа установил новый рекорд.

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Британский 36-летний рыбак Келвин Марстон во время своего мальчишника в Таиланде поймал самого большого в мире карпа весом 114 килограммов. Об этом пишет The Sun.

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Мужчина вместе с отцом Рэем и другом отправился на рыбалку на озеро в провинции Ратчабури. Вдруг на его двухметровую удочку с поплавком и шариком хлеба поклевал гигантский усач. Рыбак утверждает, что улов был настолько огромным, что ему пришлось прибегнуть к помощи друга, отца и местного жителя, чтобы вытащить его из воды.

Вес пойманного карпа установил новый рекорд. Он составлял 114 килограммов.

"Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже выиграл футболку от владельца озера. Нам пришлось поднимать его вчетвером. Мы дали ей несколько минут и отпустили. Позже я поймал еще одну рыбу весом 102 кг. Руки начинают болеть, и я уже готов сдаться", — рассказал мужчина живущий с семьей в Борнмуте (Англия).

Мужчины запечатлели момент, после чего отпустили карпа Фото: The Sun

На кадрах видно, как Кельвин, Рэй, его приятель и местный житель поднимают "настоящего монстра" из воды. Мужчины запечатлели момент, после чего отпустили ее. По словам рыбака, вскоре после этого он поймал еще одну огромную рыбу весом 102 килограмма.

Отмечается, что карп, который был пойман Марстоном, уже попадал в сети рыбаков четыре года назад. За это время вес рыбы увеличился на девять килограммов.

Гигантский усач является самым крупным представителем семейства карповых и обитает в реках и озерах Юго-Восточной Азии. Питается водными растениями, мелкими ракообразными, фитопланктоном и плодами растений.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак поймал редкую рыбу с "человеческими зубами". Мужчина не мог поверить в свою удачу. Ему показалось, что огромное существо "улыбается" ему.

Также стало известно, что американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.