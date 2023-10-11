"Я був приголомшений": чоловік упіймав рекордного 114-кілограмового коропа на вудку (фото)

Рибалці знадобилася допомога кількох людей, для того, щоб витягнути величезну рибу з води. Вага спійманого коропа встановила новий рекорд.

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Британський 36-річний рибалка Келвін Марстон під час свого парубочого вечора в Таїланді спіймав найбільшого у світі коропа вагою 114 кілограмів. Про це пише The Sun.

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Чоловік разом із батьком Реєм і другом вирушив на риболовлю на озеро в провінції Ратчабурі. Раптом на його двометрову вудку з поплавком і кулькою хліба клюнув гігантський вусань. Рибалка стверджує, що улов був настільки величезним, що йому довелося вдатися до допомоги друга, батька і місцевого жителя, щоб витягнути його з води.

Вага спійманого коропа встановила новий рекорд. Вона становила 114 кілограмів.

"Я був приголомшений. Я не знав, що це рекорд. Я навіть виграв футболку від власника озера. Нам довелося підіймати його вчотирьох. Ми дали їй кілька хвилин і відпустили. Пізніше я зловив ще одну рибу вагою 102 кг. Руки починають боліти, і я вже готовий здатися", — розповів чоловік, який живе з сім'єю в Борнмуті (Англія).

Чоловіки зафіксували момент, після чого відпустили коропа Фото: The Sun

На кадрах видно, як Кельвін, Рей, його приятель і місцевий житель підіймають "справжнього монстра" з води. Чоловіки зафіксували момент, після чого відпустили її. За словами рибалки, незабаром після цього він зловив ще одну величезну рибу вагою 102 кілограми.

Зазначається, що короп, якого спіймав Марстон, уже потрапляв у сіті рибалок чотири роки тому. За цей час вага риби збільшилася на дев'ять кілограмів.

Гігантський вусань є найбільшим представником сімейства коропових і мешкає в річках і озерах Південно-Східної Азії. Харчується водними рослинами, дрібними ракоподібними, фітопланктоном і плодами рослин.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка зловив рідкісну рибу з "людськими зубами". Чоловік не міг повірити у свою удачу. Йому здалося, що величезна істота "посміхається" йому.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.