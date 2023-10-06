Знайшли посеред Тихого океану: австралійця на перекинутому човні підібрало круїзне судно (фото)

24-річний Том Робінсон з Австралії сподівався стати наймолодшою людиною, яка перепливла Тихий океан на саморобному човні. Він наблизився до завершального етапу, але несподівано подав рятувальний сигнал.

Related video

Чоловіка, який намагався переплисти Тихий океан на саморобному човні "Maiwar", врятувало круїзне судно після того, як його корабель перекинувся. Про це пише BBC News.

Важливо

Покинули країну: молодята втекли з пишного весілля в Італії, не сплативши великий рахунок (фото)

24-річний Том Робінсон з Австралії сподівався стати наймолодшою людиною, яка здійснила подібний подвиг. Його знайшли сидячим на вершині човна без одягу за 100 морських миль на північний захід від узбережжя Вануату.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на борту судна йому надали медичну допомогу у зв'язку з сонячними опіками та зневодненням, але в іншому він був здоровий. Спроба Робінсона поставити новий рекорд почалася в липні минулого року, коли він вирушив із Перу. Він розраховував прибути в Кернс (Австралія) до грудня. У понеділок Том покинув місто Луганвіль (Вануату) і перебував на останньому етапі своєї подорожі. Виступаючи минулого тижня перед австралійською телекомпанією ABC мандрівник розповів, що ця завершальна частина буде "вирішальною або переломною".

24-річний Том Робінсон з Австралії Фото: Instagram/Tom Robinson

Поки незрозуміло, що стало причиною перекидання човна в четвер увечері, але аварійний маячок був активований, що дало змогу сповістити владу. Рано вранці в п'ятницю судно P&O Pacific Explorer підібрало Робінсона з води. Для цього круїзний лайнер здійснив обхідний маневр протяжністю 200 км (124 милі), щоб допомогти чоловікові.

У своїй заяві Робінсон подякував екіпажу судна, "чия майстерність і професіоналізм забезпечили безпечний порятунок".

Таму Тапаітау, член команди, що підтримує його в цій подорожі, повідомив, що круїзне судно прямує до Окленда (Нова Зеландія), звідки Робінсон вилетить додому в Брисбен (Австралія).

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.