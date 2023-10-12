Соседи вызвали пожарных: бушующий в доме огонь оказался украшением на Хэллоуин (видео)

Декорации внутри дома создают впечатление, что жилье действительно горит. Сквозь окна пробиваются языки пламени, охватывающие все помещение. В это поверили и встревоженные соседи.

В США пожарная служба Гленс Фолс была вызвана в один из домов в городе на севере штата Нью-Йорк из-за "подтвержденного пожара в строении". Однако спасатели были потрясены, увидев не пожар, а преждевременную, но "удивительную" декорацию к Хэллоуину. Об этом пишет New York Post.

На видео, предоставленном пожарным владельцем дома, видна экстравагантная декорация, которая делает дом похожим на потенциальное место пожара. Декорации создают впечатление, что дом действительно горит: сквозь окна пробиваются языки пламени и, кажется, охватывают все помещение. В это поверили и встревоженные соседи.

"К нашему удивлению, это оказалось потрясающим украшением к Хэллоуину. Эта выставка будет работать по пятницам и субботам для развлечения публики до конца октября", — заявили в пожарной службе.

Пожарные добавили, что это зрелище было создано с помощью "двух светодиодных ламп, коробчатого вентилятора, серебряного листа" и дымовой машины.

Экстравагантная декорация, которая делает дом похожим на потенциальное место пожара Фото: Glens Falls Firefighters

Большинство комментаторов в соцсетях, в том числе и пожарная служба, приветствовали творческий подход домовладельцев.

"Наши соседи такие креативные! Так держать, Джон и Мэтт, это так реалистично!" — написали соседи.

Однако один человек отметил, что в таком случае было бы неплохо заранее уведомить пожарную службу. Хотя спасатели и сами были удивлены.

"Владельцы дома были великолепны! Спасибо им еще раз, нам нравятся эти звонки", — написал представитель пожарной службы в Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила дом и нашла "темную" комнату со старинными вещами. 21-летняя Фелиция Лалла долгое время искала новое жилье и, наконец, решила остановить свой выбор на небольшом доме, построенном в 1890-х годах. Это здание, по ее мнению, идеально сочетало "винтажный шарм и историческую значимость".

Также стало известно, что мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга. Он хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.