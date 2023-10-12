Начался хаос: "проклятый" портрет наводит страх на туристическую достопримечательность

Картина, написанная неизвестным художником, ранее уже дважды возвращалась в благотворительный магазин. Сейчас она находится в комнате ужасов и по словам ее работников, там происходят жуткие вещи.

С "проклятой" картиной, изображающей молодую девушку, связана целая серия жутких событий. Все началось после того, как одна из туристических достопримечательностей Лондона решила приобрести ее в качестве реквизита за 1600 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Сотрудники одного из лондонских туристических аттракционов London Bridge Experience полагают, что "проклятая" картина с изображением молодой девушки может быть виновна в ряде казусов, с которыми они столкнулись. Портрет приобрели за 1600 фунтов стерлингов в качестве реквизита для комнаты ужасом. И с тех пор, по словам персонала, начался хаос.

Издание отмечает, что на объекте вышли из строя камеры и телевизоры, перестал работать Wifi. Технические специалисты, вызванные для устранения неполадок, не смогли найти причину. Более того, у менеджера Джеймса Кислингбери сломалась машина, когда он ехал за картиной. В результате он получил травму ключицы.

London Bridge Experience Фото: Shutterstock

Сотрудница Шеннон Фаган рассказала о том, как во время работы заметила призрачную фигуру в черной юбке.

"Мы искали на eBay реквизит для нашего нового шоу и наткнулись на этот портрет. Он как бы заманил Джеймса. Когда он зашел в дом предыдущего владельца, собака взбесилась, а на обратном пути у его машины начались проблемы. Портрет у нас уже месяц, и с тех пор, как мы развернули его и повесили на стену, ситуация ухудшилась", — рассказала она.

Несмотря на жутковатые события, Шеннон заявила, что не планирует выбрасывать картину, а сотрудники London Bridge Experience, очевидно, привыкли к необычной "активности".

Картина, написанная неизвестным художником, ранее дважды возвращалась в благотворительный магазин Фото: sliderulesyou/Twitter

Картина, написанная неизвестным художником, ранее дважды возвращалась в благотворительный магазин. Впервые она была передана в магазин Hastings Advice Representation Centre в Сент-Леонардс-он-Си (Восточный Суссекс) вместе с пачкой других картин и рамок. Ее купила женщина всего за 25 фунтов стерлингов, но через два дня вернула, сказав менеджеру магазина Стиву, что от нее "исходит какая-то аура". Мужчина снова выставил портрет на витрину с надписью "возможно, он проклят". Затем его купила и вернула другая женщина, которая сказала, что "никогда больше не бы хотела видеть эту проклятую вещь".

Ранее Фокус сообщал, что блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.

Также стало известно, что мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга. Он хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.