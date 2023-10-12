Спешил на вызов: на женщину, которую сбили на скорости, повторно наехал полицейский (видео)

Офицеры полиции заявили, что неясно, была ли Киана Браун уже мертва к моменту второго удара. Они утверждали, что пострадавшая все еще лежала на дороге в темноте, когда ее сбил полицейский.

В США женщина, которую сбил на скорости водитель, сбежавший с места ДТП, через несколько минут была сбита еще раз полицейским, приехавшим на вызов. Об этом пишет New York Post.

38-летняя Киана Браун была объявлена мертвой на месте происшествия на перекрестке в штате Луизиана. Офицеры заявили, что неясно, была ли американка уже мертва к моменту второго удара, утверждая, что она все еще лежала на дороге в темноте, когда на нее наехал полицейский. Однако подруга женщины, который стал свидетелем происшествия, рассказал WAFB, что в момент второго удара Браун подбирала с дороги свою одежду.

"Когда полицейский ударил ее, то тело подбросило в воздух, она приземлилась на землю, но затем он снова наехал на нее. Как будто переехал ее задним ходом", — утверждает подруга по имени Лоррейн.

Люди стоявшие рядом были шокированы Фото: WBRZ

На записях с камер наблюдения, полученных местным новостным каналом WBRZ, видно, как серый седан снес Браун, когда она шла в магазин. Водитель автомобиля продолжил ехать, не думая останавливаться.

Рядом с дорогой собрались прохожие. Пострадавшею женщину не видно в кадре, но после того как по улице проехала полицейская машина с мигалками, видно, что люди стоявшие рядом шокированы. Один мужчина вскинул руки вверх, а женщина отвернулась от дороги и заложила руки за голову. Инцидент произошел примерно через 10 минут после первой аварии.

Полицейское управление Батон-Руж в настоящее время проводит расследование аварии и действий офицера. Полиция также разыскивает водителя серого или серебристого седана с тонированными стеклами, который первым сбил Браун. Они отметили, что у автомобиля, скорее всего, повреждены передняя решетка, капот и задняя дверь со стороны водителя.

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