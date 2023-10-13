Стоит бояться: 5 страшных трагедий, которые произошли в пятницу 13-го (фото)

На протяжении всей истории человечества в пятницу 13-го происходило множество трагических случаев, которые только укрепили веру в то, что именно этот день является самым несчастливым в году.

Пятница 13-го ассоциируется у многих с жуткими событиями, и, возможно, не зря. Леденящие душу случаи, о которых мы вспомним и которые случились этот в роковой день, могут заставить людей поверить в темное прошлое этой даты. Об этом пишет Daily Star.

Пятницу 13-е многие называют самым несчастливым днем в году. Некоторые люди вообще избегают выходить из дома в этот день. А страх перед этой календарной датой настолько распространен, что для его обозначения был придуман термин — параскеведекатриафобия.

Считается, что суеверия берут свое начало в библейские времена, когда 13 апостолов присутствовали на Тайной вечере за день до смерти Иисуса в Страстную пятницу. На протяжении всей истории человечества в пятницу 13-го происходили трагические случаи, которые только укрепили веру в то, что именно этот день является самым несчастливым в году.

Затопление судна Costa Concordia

13 января 2012 года лайнер Costa Concordia столкнулся со скалой у побережья Италии, в результате чего в корпусе судна образовалась 70-метровая пробоина.

В результате катастрофы погибли 32 пассажира и члена экипажа Фото: Guardia di Finanza press office

Круизный лайнер, на борту которого в тот момент находилось более 4 000 человек, перевернулся на правый борт и начал тонуть.

В результате катастрофы погибли 32 пассажира и члена экипажа.

Авиакатастрофа сборной Уругвая по регби

В пятницу 13-го числа происходит огромное количество авиакатастроф, и многие вообще избегают путешествовать в эту календарную дату.

Один из самых известных примеров произошел 13 октября 1972 года. Рейс 571 перевозил уругвайскую команду по регби, когда он врезался в горы Андрес.

После удивительных 72 дней, проведенных на леднике, 23 декабря 16 человек были спасены Фото: Bettmann Archive

Из 45 пассажиров выжили 28 человек. И в последующие дни они делали все возможное, чтобы выжить в условиях низких температур.

Они укрывались в остатках фюзеляжа самолета и даже были вынуждены питаться плотью погибших пассажиров, чтобы остаться в живых. После удивительных 72 дней, проведенных на леднике, 23 декабря 16 человек были спасены.

Убийство Китти Дженовезе

Слышали ли вы когда-нибудь об эффекте случайного свидетеля? Это выражение было придумано именно после этого тревожного случая.

13 марта 1964 года Китти Дженовезе была жестоко зарезана и изнасилована незнакомцем, люди были потрясены, но по большему счету из-за другой причины.

Свидетелями нападения, продолжавшегося более 30 минут, стали по меньшей мере 38 человек, проходивших мимо в пятницу 13-го. Но вместо того, чтобы позвонить в полицию или позвать на помощь, они закрыли на это глаза.

Свидетелями нападения, продолжавшегося более 30 минут, стали по меньшей мере 38 человек Фото: NY Daily News

Теперь это выражение используется для описания того, что люди реже предлагают помощь жертвам, когда те находятся в опасности.

Букингемский дворец подвергся бомбардировке во время Второй мировой войны

13 сентября 1940 года, во время "блицкрига" Второй мировой войны, нацисты сбросили пять бомб на Букингемский дворец. Они попали в главное здание и его часовню, когда королева Елизавета и король Георг VI пили чай в королевской резиденции.

Нацисты сбросили пять бомб на Букингемский дворец Фото: HULTON ARCHIVE

Три человека получили ранения в этой лондонской достопримечательности, один из них — смертельные.

Пропажа военного самолет

Шведский самолет DC-3 пропал 13 июня 1952 года во время полета над Балтийским морем. На борту самолета, который, как утверждало шведское правительство, был учебным, находились восемь человек.

Позднее считалось, что самолет был сбит Советским Союзом во время холодной войны. А спустя почти 40 лет после исчезновения самолета шведские власти признали, что это был самолет-шпион.

Спустя почти 40 лет после исчезновения самолета шведские власти признали, что это был самолет-шпион Фото: Wikipedia

Обломки самолета были найдены в 2003 году на дне Балтийского моря.

Ранее Фокус сообщал, что блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.

Также стало известно, что мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга. Он хотел достать декоративные вещи для Хеллоуина, но оказалось что их "захватили" опасные насекомые.