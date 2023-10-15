"Это опасно": женщина выбросила купленные бананы, заметив на них крошечные точки (фото)

Покупательница Asda получила страшное предупреждение после того, как заметила странное белое пятно на своих бананах. Выслушав советы, она выбросила недавно купленные фрукты.

Женщина поделилась фотографией бананов, на которых заметила крошечные белые точки. Позже выяснилось, что при обнаружении таких пятен следует воздержаться от употребления фруктов. Об этом пишет The Mirror.

Пользователи соцсетей предупредили обеспокоенную покупательницу магазина Asda о потенциальной опасности бананов с белой точкой.

Женщина написала в группу Family Lowdown Tips & Ideas в Facebook и поделилась снимком фрукта с загадочной белой выпуклостью. Обеспокоенная покупательница Asda спросила: "Кто-нибудь знает, что это за белое пятно на моем банане?".

Другие пользователи высказали свои соображения, а некоторые из них начали беспокоиться за здоровье девушки.

"Это похоже на паучье яйцо. Положите его в пакет и завяжите. Я бы отнес его обратно", — написал один из них.

Женщина написала в группу Family Lowdown Tips & Ideas в Facebook и поделилась снимком фрукта с загадочной белой выпуклостью Фото: Chanel Annalise Russell/Facebook

Многие люди поддержали эту теории и начали делиться подобными случаями из своей жизни.

"Это случилось со мной в прошлом году и это опасно. Я купил бананы и получил бесплатное паучье гнездо, из которого вылезали крошечные паучки", — написал один человек.

при обнаружении таких пятен следует воздержаться от употребления фруктов

Выслушав советы, женщина выбросила бананы.

"Я могу подтвердить, что этот банан, ну, и вся его гроздь (отложившаяся у меня в памяти на всю жизнь) находятся в мусорном ведре на улице! Я могу облить их кипятком на случай, если они вылупятся в корзине и заберутся в дом, потому что я не люблю пауков! Тем более ядовитых", — сказала она.

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