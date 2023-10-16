Испортила свидание: мужчина отказался от отношений с девушкой из-за "неблагодарного" поведения

Девушка не захотела пойти на встречу с мужчиной в простое кафе, а потребовала оплатить дорогой ресторан. Ее спутник не оценил ее поведение и прервал свидание.

Женщина обрела популярность после видео в TikTok, где она показала первое свидание с мужчиной. Об этом сообщило издание Yahoo.

Они отправлялись в кафе. По приезду ее спутник направился к пассажирскому месту, чтобы помочь ей выйти из машины, но девушка отказалась. При этом она продолжила снимать видео.

Потрясенный тем, что она снимает видео в социальных сетях, мужчина спросил, хочет ли она поговорить об этом. Как оказалось, девушка была недовольна выбором места для свидания.

"Итак, вы ожидаете, что мужчина сделает все возможное на первом свидании, правильно?", — спрашивает он.

Женщина объясняет, что когда мужчина "ухаживает" за "красивой женщиной", он должен "лелеять ее" и "хорошо относиться к ней".

Мужчина сказал, что он также пошел на свидание, ожидая, что к нему будут относиться уважительно.

Он также сказал, что планировал отвезти ее в более хороший ресторан, но из-за того, что она опоздала, он не смог сохранить бронь. Затем он показал ей отмененное бронирование.

Услышав это, девушка впала в ступор и попросила его попытаться восстановить бронь или отправиться в подобное по качеству заведение.

Но на тот момент ее спутник уже разочаровался в девушке и не захотел искать способ удовлетворить ее желание. Он отвез ее домой и напоследок заявил, что она испортила свидание и назвал ее "неблагодарной".

После того, как женщина выложила данное видео в TikTok, мнения пользователей разделились.

Многие в социальных сетях поставили под сомнение отношение женщины к первому свиданию.

"Она не настолько хороша, чтобы вести себя так", — написал один человек.

Другой человек сказал: "Он ей совсем не нравился. Думаю, она просто была голодна и хотела почувствовать свое превосходство. Зачем тратить время даже на то, чтобы пойти с ним".

Фокус ранее писал о том, что мужчина не принимает естественные нужды своей девушки, о чем та рассказала на форуме. По ее словам, бойфренд обижается на то, что она "портит воздух", когда они оба находятся дома, и заставляет ее "быть леди".

Фокус также рассказывал о том, что мужчина оглох на одно ухо после страстного десятиминутного поцелуя с возлюбленной.