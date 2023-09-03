Расстались из-за платья: мужчина отказался идти на свидание с девушкой из-за "голого" наряда

Мужчина пожаловался, что его подружка выбрала слишком откровенное платье для вечеринки. После того как она отказалась переодеться, он пригласил на свидание другую.

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Мужчина отказался от свидания после того, как узнал, какой наряд выбрала его возлюбленная для вечеринки. По его словам, он ожидал увидеть подобное платье на стриптизерше, а не на подружке, которую пригласил на встречу с коллегами. Неудачный наряд положил конец романтическим отношениям. Историю рассказали в издании The Mirror.

Мужчину пригласили на вечеринку в компании, где он работает. Так как встреча была неформальной, он решил прийти с девушкой, с которой встречался пару недель.

Встреча не предполагала строгого дресс-кода, однако девушка заранее отправила фото наряда, в котором собиралась пойти на свидание. Как оказалось, мужчину не впечатлил ее выбор. Платье, по его мнению, было слишком коротким и буквально не оставляло простора для фантазии.

Мужчина поставил девушку перед выбором — либо она выбирает платье, которое больше соответствует формату встречи, либо он не берет ее на вечеринку. Девушка ответила, что он не вправе указывать ей, что носить, и отказалась от свидания. Тогда парень не растерялся и пригласил на встречу другую подружку, с которой отлично провел время.

Когда девушка узнала, что вместо нее на свидание пошла другая, она страшно разозлилась. Мужчина поделился историей на форуме Reddit, чтобы разобраться, действительно ли он поступил неправильно. Пользователи поддержали мужчину. Хотя указывать подружке, какой наряд выбирать, — грубо, ее откровенный образ мог повлиять на его статус в компании. А потому, по мнению пользователей Reddit, он был в праве попросить ее примерить другое платье или вовсе не идти на вечеринку.

Фокус ранее писал о том, что мужчина не принимает естественные нужды своей девушки, о чем та рассказала на форуме. По ее словам, бойфренд обижается на то, что она "портит воздух", когда они оба находятся дома, и заставляет ее "быть леди".

Фокус также рассказывал о том, что мужчина оглох на одно ухо после страстного десятиминутного поцелуя с возлюбленной.