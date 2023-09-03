Розлучилися через сукню: чоловік відмовився йти на побачення з дівчиною через "голе" вбрання

Чоловік поскаржився, що його подружка вибрала занадто відверту сукню для вечірки. Після того, як вона відмовилася переодягнутися, він запросив на побачення іншу.

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Чоловік відмовився від побачення після того, як дізнався, яке вбрання обрала його кохана для вечірки. За його словами, він очікував побачити подібну сукню на стриптизерці, а не на подружці, яку запросив на зустріч із колегами. Невдале вбрання поклало край романтичним стосункам. Історію розповіли у виданні The Mirror.

Чоловіка запросили на вечірку в компанії, де він працює. Оскільки зустріч була неформальною, він вирішив прийти з дівчиною, з якою зустрічався кілька тижнів.

Зустріч не передбачала суворого дрес-коду, проте дівчина заздалегідь надіслала фото вбрання, в якому збиралася піти на побачення. Як виявилося, чоловіка не вразив її вибір. Сукня, на його думку, була занадто короткою та буквально не залишала простору для фантазії.

Чоловік поставив дівчину перед вибором — або вона вибирає сукню, яка більше відповідає формату зустрічі, або він не бере її на вечірку. Дівчина відповіла, що він не має права вказувати їй, що носити, і відмовилася від побачення. Тоді хлопець не розгубився та запросив на зустріч іншу подружку, з якою чудово провів час.

Коли дівчина дізналася, що замість неї на побачення пішла інша, вона страшенно розлютилася. Чоловік поділився історією на форумі Reddit, щоб розібратися, чи дійсно він вчинив неправильно. Користувачі підтримали чоловіка. Хоча вказувати подружці, яке вбрання обирати, — грубо, її відвертий образ міг вплинути на його статус у компанії. А тому, на думку користувачів Reddit, він мав право попросити її приміряти іншу сукню або зовсім не йти на вечірку.

Фокус раніше писав про те, що чоловік не приймає природні потреби своєї дівчини, про що та розповіла на форумі. За її словами, бойфренд ображається на те, що вона "псує повітря", коли вони обидва перебувають удома, і змушує її "бути леді".

Фокус також розповідав про те, що чоловік оглух на одне вухо після пристрасного десятихвилинного поцілунку з коханою.