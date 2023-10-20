Ярко-розовое небо накрыло Великобританию: жители опасаются "конца света" (фото)

На фотографиях, сделанных незадолго до рассвета, небо выглядит очень необычно. Причина появления свечения теперь установлена.

В Великобритании 19 октября жители графства Кент проснулись и увидели светящийся розовый оттенок неба, который выглядел так, как будто он появился из научно-фантастического фильма. В социальных сетях британцы стали делиться фотографиями необычного явления, называя их "концом света", сообщает KentLive.

Фото: kentlive.news

Озадаченные местные жители не могли понять, что может стоять за этим явлением. На фотографиях, сделанных незадолго до рассвета, небо выглядит очень необычно — оно было полностью залито ярко-розовым цветом. Один из пользователе сети пошутил: "Думал, что это конец света, искал четырех всадников", а другой сказал: "Это просто Зуул из "Охотников за привидениями".

Фото: kentlive.news

Почему небо стало розовым

Причина появления свечения теперь установлена. Ответ на самом деле основан на научных данных: это искусственный свет от сельскохозяйственной компании, выращивающей 400 миллионов помидоров, 30 миллионов огурцов и 24 миллиона перцев. Thanet Earth — крупный промышленный завод, расположенный в Бирчингтоне на острове Танет. Это крупнейший тепличный комплекс в стране, занимающий 90 акров земли.

Юго-восток был выбран для большого комплекса из-за более продолжительности солнечного дня, что приносило пользу растущим растениям. Однако британские зимы по-прежнему представляют собой проблему, поскольку растениям нужен свет, поэтому в это время года используются искусственные альтернативы.

Представитель Thanet Earth объяснил: "При определенных погодных условиях неизбежно будет некоторое количество отражающегося света, особенно когда над нами низкая плотная облачность. Мы максимально уменьшаем это отражение света, устанавливая жалюзи в наших теплицах после включения света. Мы постоянно оцениваем нашу деятельность и ее влияние на людей. Розовые светодиодные фонари, которые мы используем здесь, имеют гораздо более низкие уровни выбросов. по сравнению с другими типами ламп для выращивания растений".

Это массовое отражение растущих розовых светодиодных огней, вызванное низкой облачностью, приводит к явлению, которое может превратить объект "в жуткую, светящуюся достопримечательность".

"Так что не надо вызывать Охотников за привидениями, в Танет не вторглись никакие сверхъестественные существа", — отметили в компании.

Фото: kentlive.news

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