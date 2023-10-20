Ярко-розовое небо накрыло Великобританию: жители опасаются "конца света" (фото)

На фотографиях, сделанных незадолго до рассвета, небо выглядит очень необычно. Причина появления свечения теперь установлена.

Related video

В Великобритании 19 октября жители графства Кент проснулись и увидели светящийся розовый оттенок неба, который выглядел так, как будто он появился из научно-фантастического фильма. В социальных сетях британцы стали делиться фотографиями необычного явления, называя их "концом света", сообщает KentLive.

Озадаченные местные жители не могли понять, что может стоять за этим явлением. На фотографиях, сделанных незадолго до рассвета, небо выглядит очень необычно — оно было полностью залито ярко-розовым цветом. Один из пользователе сети пошутил: "Думал, что это конец света, искал четырех всадников", а другой сказал: "Это просто Зуул из "Охотников за привидениями".

Почему небо стало розовым

Причина появления свечения теперь установлена. Ответ на самом деле основан на научных данных: это искусственный свет от сельскохозяйственной компании, выращивающей 400 миллионов помидоров, 30 миллионов огурцов и 24 миллиона перцев. Thanet Earth — крупный промышленный завод, расположенный в Бирчингтоне на острове Танет. Это крупнейший тепличный комплекс в стране, занимающий 90 акров земли.

Юго-восток был выбран для большого комплекса из-за более продолжительности солнечного дня, что приносило пользу растущим растениям. Однако британские зимы по-прежнему представляют собой проблему, поскольку растениям нужен свет, поэтому в это время года используются искусственные альтернативы.

Представитель Thanet Earth объяснил: "При определенных погодных условиях неизбежно будет некоторое количество отражающегося света, особенно когда над нами низкая плотная облачность. Мы максимально уменьшаем это отражение света, устанавливая жалюзи в наших теплицах после включения света. Мы постоянно оцениваем нашу деятельность и ее влияние на людей. Розовые светодиодные фонари, которые мы используем здесь, имеют гораздо более низкие уровни выбросов. по сравнению с другими типами ламп для выращивания растений".

Это массовое отражение растущих розовых светодиодных огней, вызванное низкой облачностью, приводит к явлению, которое может превратить объект "в жуткую, светящуюся достопримечательность".

"Так что не надо вызывать Охотников за привидениями, в Танет не вторглись никакие сверхъестественные существа", — отметили в компании.

Напомним, в Перу "черные старатели" напугали целый поселок, их приняли за 2-метровых "инопланетян". Местные жители сравнили летающих "существ" с "пелакарами", которые, согласно местным легендам, являются пожирателями лиц. Но оказалось, что на самом деле "инопланетяне" – это члены незаконных синдикатов по добыче золота.