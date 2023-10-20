Яскраво-рожеве небо накрило Велику Британію: жителі побоюються "кінця світу" (фото)

На фотографіях, зроблених незадовго до світанку, небо виглядає дуже незвично. Причину появи світіння тепер встановлено.

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У Великій Британії 19 жовтня жителі графства Кент прокинулися і побачили рожевий відтінок неба, що світився, і мав такий вигляд, ніби з'явився з науково-фантастичного фільму. У соціальних мережах британці стали ділитися фотографіями незвичайного явища, називаючи їх "кінцем світу", повідомляє KentLive.

Спантеличені місцеві жителі не могли зрозуміти, що може стояти за цим явищем. На фотографіях, зроблених незадовго до світанку, небо виглядало дуже незвично — воно було повністю залите яскраво-рожевим кольором. Один із користувачів мережі пожартував: "Думав, що це кінець світу, шукав чотирьох вершників", а інший сказав: "Це просто Зуул із "Мисливців за привидами".

Чому небо стало рожевим

Причину появи світіння тепер встановлено. Відповідь насправді ґрунтується на наукових даних: це штучне світло від сільськогосподарської компанії, що вирощує 400 мільйонів помідорів, 30 мільйонів огірків і 24 мільйони перців. Thanet Earth — великий промисловий завод, розташований у Бірчінгтоні на острові Танет. Це найбільший тепличний комплекс у країні, що займає 90 акрів землі.

Південний схід був обраний для великого комплексу через більшу тривалість сонячного дня, що приносило користь рослинам, які росли. Однак британські зими, як і раніше, є проблемою, оскільки рослинам потрібне світло, тому в цю пору року використовуються штучні альтернативи.

Представник Thanet Earth пояснив: "За певних погодних умов неминуче буде деяка кількість відбитого світла, особливо коли над нами низька щільна хмарність. Ми максимально зменшуємо це відбиття світла, встановлюючи жалюзі в наших теплицях після увімкнення світла. Ми постійно оцінюємо нашу діяльність та її вплив на людей. Рожеві світлодіодні ліхтарі, які ми використовуємо тут, мають набагато нижчі рівні викидів порівняно з іншими типами ламп для вирощування рослин".

Це масове відображення зростаючих рожевих світлодіодних вогнів, викликане низькою хмарністю, призводить до явища, яке може перетворити об'єкт "на моторошну пам'ятку, яка світиться".

"Тож не треба викликати Мисливців за привидами, у Танет не вторглися жодні надприродні істоти", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, у Перу "чорні старателі" налякали ціле селище, їх прийняли за 2-метрових "інопланетян". Місцеві жителі порівняли літаючих "істот" із "пелакарами", які, згідно з місцевими легендами, є пожирачами облич. Але виявилося, що насправді "інопланетяни" — це члени незаконних синдикатів із видобутку золота.