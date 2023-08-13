В Перу "черные старатели" напугали целый поселок: их приняли за 2-метровых "инопланетян" (фото)

Местные жители сравнили летающих "существ" с "пелакарами", которые согласно местным легендам являются пожирателями лиц. Но оказалось, что на самом деле "инопланетяне" – это члены незаконных синдикатов по добыче золота.

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Летающие "инопланетяне", наводившие ужас на жителей одного из регионов в Перу, на самом деле оказались нелегальными добытчиками золота, пишет Daily Mail.

На этой неделе в местных СМИ появились сообщения о том, что жители одного из регионов Перу наблюдали появление летающих "инопланетян", высотой примерно 2 метра. Их описывали, как хорошо бронированных существ, которых не берут пули.

Местные жители даже сравнили этих "существ" с "пелакарами", которые согласно местным легендам являются пожирателями лиц. Но оказалось, что это большая мистификация и на самом деле "инопланетянами" оказались членами незаконных синдикатов по добыче золота, которые прибыли из Бразилии и Колумбии.

Перуанские официальные лица сделали это заявление после того, как их вызвали в этот район после полученных сообщений от жителей небольшого городка, расположенного у реки Нанай на севере Перу.

Местные жители были напуганы летающими "существами" и даже пытались в них стрелять, что не привело к ожидаемым последствиям. Первоначально местные жители описывали нападавших как серебристых существ с огромными головами, высотой в 2 метра.

По словам перуанских официальных лиц, на самом деле это члены преступных организаций из других стран, которые прибыли в Перу для незаконной добычи золота.

Местная девочка показывает изображение реактивных ранцев, свидетелями которых она и другие были во время "атак пришельцев" Фото: Daily Mail

Национальная прокуратура Перу в настоящее время расследует все приходящее и предполагается, что преступники используют так называемые реактивные ранцы для того, чтобы пониматься в воздух. По словам правоохранителей, преступники, летающие на реактивных ранцах, надеются внушить страх местным жителям и таким образом ограничивают их доступ к местам незаконной добычи золота.

Прокуратура подозревает, что эти члены незаконных золотодобывающих картелей сначала использовали свои реактивные ранцы для поиска золота.

"Они будут использовать самые современные технологии, такие как двигатели, которые позволят людям летать, чтобы проникать в этот район и покидать его", — говорит прокурор Карлос Кастро Кинтанилья.

В то время как добыча золота была частью экономики Перу на протяжении столетий, практика так называемой "кустарной добычи" в стране резко возросла во время мирового финансового кризиса 2008 года на фоне длительного скачка цен на золото.

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