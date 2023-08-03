"Похож на НЛО": плавучий ресторан в глуши удивляет туристов своим видом (фото)

Плавучий ресторан, открытый в 2022 году, предлагает блюда, основанные на изучении экологически чистых морепродуктов. Конструкция покрыта 9 000 стальными пластинами, похожими на чешую, и весит 1256 тонн.

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Плавучее здание The Salmon Eye, расположенное в глуши, в норвежском Хардангерфьорде, представляет собой огромную серебристую сферу посреди воды, внутри которой есть особенный ресторан Iris. В нем подают блюда с ингредиентами, "похожими на инопланетные". Среди них мицелий, ламинария и водоросли. Об этом пишет Daily Star.

Норвежские фьорды издавна привлекают туристов, поскольку их пейзажи выглядят необыкновенно. Горы, долины и заснеженные вершины окружают ярко-голубые воды скандинавских водных путей.

Теперь отдыхающие могут насладиться не только пейзажи, но и поесть в ресторане, напоминающем НЛО. Заведение Iris, похоже на расколотый космический корабль, находится внутри огромной серебристой сферы. Он находится посреди сверкающей воды, а по обе стороны от него тянутся скалы.

Конструкция покрыта 9 000 стальными пластинами, похожими на чешую, и весит внушительные 1256 тонн. Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что четырехэтажное здание на плаву действительно напоминает рыбий глаз и называется, соответственно, The Salmon Eye (Глаз лосося). Плавучий ресторан, открытый в 2022 году, предлагает блюда, основанные на изучении экологически чистых морепродуктов. Конструкция покрыта 9 000 стальными пластинами, похожими на чешую, и весит внушительные 1256 тонн.

НЛО-подобная конструкция имеет один этаж под водой. Весной в центре здания открылся ресторан Iris, который быстро завоевал популярность в социальных сетях. Добраться к месту отдыха можно только на лодке.

В TikTok отдыхающие сравнивают "рыбий глаз" с космическим кораблем из научного фильма "Прибытие". Другие отмечают, что это похоже на фильм ужасов "Меню", где гости отправляются в удаленный ресторан, чтобы отведать изысканные блюда.

"Я уверен, что именно об этом ресторане говорили сценаристы, вдохновляясь фильмом", — заметил один человек.

В состав блюд входят интересные и экологически чистые продукты из океана Фото: Restaurant Iris

К счастью, в норвежском ресторане люди находятся в полной безопасности. Шеф-повар Аника Мадсен угостит отдыхающих блюдами, в состав которых входят интересные и экологически чистые продукты из океана.

Одновременно в ресторане могут обедать всего 24 человека, так что это довольно эксклюзивное место. Желающие посетить здание, напоминающее космический корабль, могут провести в нем два часа за 27 фунтов стерлингов, но без еды.

Ранее Фокус сообщал, что затонувший круизный лайнер стал туристическим объектом. В 2020 году во время плавания судно натолкнулось на риф. Был подан сигнал бедствия, и все пассажиры были благополучно доставлены на берег. Капитан судна привел корабль в бухту Родерик и посадил его на мель, чтобы предотвратить затопление, так как судно сильно кренилось на бок.

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