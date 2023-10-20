Не выдержала сексизма: премьер Италии Джорджи Мелони ушла от своего партнера (фото)

По мнению итальянских СМИ, комментарии Андреа Джамбруно и его поведение воспринимаются как явный сексизм, что играет на руку оппонентам премьера Джорджи Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила в пятницу, 20 октября, что рассталась со своим партнером, тележурналистом Андреа Джамбруно, который в последние недели оказался в центре скандала из-за своих сексистских комментариев. Об этом сообщило агентство Reuters.

Разрыв отношений в паре произошел тогда, когда 46-летняя премьер Италии вовсю защищает традиционную итальянскую семью как основу своей политики.

"Мои отношения с Андреа Джамбруно, которые длились почти 10 лет, заканчиваются здесь. Наши пути на какое-то время разошлись, и пришло время признать это", — написала Мелони в соцсетях.

Джорджи Мелони и Андреа Джамбруно были вместе 10 лет Фото: Giorgia Meloni/instagram

В прошлом месяце Мелони заявила журналистам, что ее не следует осуждать за высказывания Джамбруно, и в будущем она не будет отвечать на вопросы о его поведении. Премьер подчеркнула, отмечая годовщину своего пребывания на посту главы правого коалиционного правительства, что "все те, кто надеялся ослабить меня, ударив моей семьей", не добьются успеха.

У пары, познакомившейся в телестудии в 2014 году, есть семилетняя дочь Джиневра.

Пара с дочерю Джиневрой Фото: Giorgia Meloni/instagram

Что произошло

42-летний Андреа Джамбруно является ведущим программы новостей, транслируемой Mediaset, частью медиа-группы MFE, принадлежащей наследникам покойного Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра и союзника Мелони.

На этой неделе другое телевизионное шоу Mediaset с сатирическим флером транслировало внеэфирные видеофрагменты из программы Джамбруно, в которых он использовал нецензурную лексику, трогал себя в различных местах и заигрывал с коллегой-женщиной.

Еще на одной аудиозаписи, вышедшей в эфир 19 октября, слышно, как Джамбруно говорит о романе и сообщает коллегам-женщинам, что они могут работать с ним, если примут участие в групповом сексе.

В августе тележурналист подвергся широкой критике за комментарии, которые многие восприняли как обвинение жертвы после группового изнасилования.

Марко Фурфаро из оппозиционной Демократической партии назвал комментарии Джамбруно "чистым шовинизмом и сексизмом… не поддающейся комментированию грязью".

Напомним, Фокус писал, кто стал первым джентельменом Италии, когда Джорджи Мелони избрали премьер-министром страны.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии призвали увеличить военную поддержку Украине. По словам Джорджи Мелони, Италия будет продолжать стоять рядом с Украиной, поддерживая ее по всем направлениям.

Как информирует Фокус, в Италии создали законопроект, в случае принятия которого за использование английского языка и других иностранных слов в официальных сообщениях будут наказывать штрафами от 5 до 100 тысяч евро.