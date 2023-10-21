"Невероятная находка": в США во время строительства дороги нашли корабль XIX века (фото)

Археологи, работающие на месте находки, считают, что судно было небольшим одномачтовым парусником с мелкой осадкой. На верхней части корабля археологи нашли кожаную обувь, и монеты.

В штате Флорида в США дорожная бригада во время строительных работ под дорогой в Сент-Августине нашла останки корабля XIX века. Артефакт длиной 20 футов (более 6 метров) был похоронен примерно 2,5 метров под землей. Об этом пишет Nypost.

"Мы считаем, что судно могло неожиданно затонуть и со временем было заилено. Именно поэтому он так хорошо сохранился. Он был инкапсулирован в почве и грязи, поэтому не было контакта с воздухом, чтобы он распался. Это действительно невероятная находка", — сказал секретарь округа 2 Департамента транспорта Флориды.

Судно было небольшим одномачтовым парусником с мелкой осадкой.

Строительство дороги было временно приостановлено, поскольку там работают археологи.

Что говорят историки

Происхождение корабля до сих пор остается загадкой. Археологи, работающие на месте находки, считают, что судно "было небольшим одномачтовым парусником с мелкой осадкой XIX века".

Исследователи разбирали обломки судна по частям, а вся древесина будет храниться во влажном складе для стабилизации.

Происхождение корабля до сих пор остается загадкой

"Вероятно, его использовали для добычи рыбы и моллюсков из прибрежных водных путей и непосредственно в море", — сказал доктор Джеймс Дельгадо из SEARCH, который руководит раскопками и восстановлением.

На верхней части корабля археологи нашли кожаную обувь, монеты (одна датируется 1869 годом), половинки кокосовых орехов, "которые, вероятно, использовались как чашки", и часть фонаря.

На верхней части корабля археологи нашли кожаную обувь и монеты

Древесина корпуса осталась целой, но была тщательно пропитана водой и имела консистенцию плотного, пропитанного водой картона. Лодка была разобрана, доска за доской. Куски будут наблюдаться во влажной среде для сохранения артефакта.

Напомним, что в Польше археологи обнаружили редкий нагрудный крест. Эту уникальную находку обнаружили в месте, которое, как полагают, служило рыцарской резиденцией и датируется 14-15 веками.

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