"Было опасно": овчарка решила спасти овец от наводнения во время шторма "Бабет" (видео)

Фермер Ллир Дервидд заметил, что животные оказались в ловушке. Зная, что его собака хорошо плавает, он дал ей команду нагнать овец, и она бросилась в воду. Ролик быстро стал популярным в соцсетях.

В Великобритании смелая овчарка по кличке Пэтси отважилась на спасение трех овец во время шторма "Бабет". Фермер Ллир Дервидд был удивлен геройством своего домашнего животного. Об этом пишет Metro.

Собака спасла трех овец, отрезанных паводковыми водами.

44-летний фермер Ллир Дервидд отправился проверить своих овец в Флинтшире, недалеко от Рутина (Уэльс), когда заметил, что трое из них оказались в ловушке. Зная, что его овчарка Пэтси хорошо плавает, он дал ей команду нагнать животных, и она бросилась в воду, а затем направила овец в безопасное место.

"Тогда мы увидели трех овец, застрявших на этом небольшом участке поля. Суши становилось все меньше и меньше, и мы подумали, что лучше убедиться, что они в безопасности. Я подумал: "Посмотрю, пойдет ли собака". Я дал ей команду, и она поплыла. Это было опасно, потому что я не знал, насколько глубоко. Но она сильная и смогла переплыть. Это спасло меня от намокания и опасной ситуации, а также спасло овец, так что все было идеально", — рассказал фермер.

Ролик быстро стал популярным в соцсетях Фото: скриншот/YouTube

В ролике, который быстро стал популярным в соцсетях слышно, как Дервидд кричит "хорошая девочка, хорошая девочка", хваля свою собаку, которая проскочила через ливневые потоки и спасла животных. Пользователи X (бывший Twitter) предложили "наградить" собаку стейком за ее проблемы, но ее владелец сказал, что спасение овец — это всего лишь часть работы овчарки.

В качестве вознаграждения собака получила поглаживание по голове и дополнительное печенье, а после смелого спасения ей также сказали, что она "хорошая девочка".

Издание отмечает, что в результате шторма "Бабет" в Великобритании погибли три человека, самолет авиакомпании Tui выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Лидс Брэдфорд, а также были перекрыты несколько крупных участков дорог и железнодорожных маршрутов.

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