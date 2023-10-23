"Останетесь навсегда": британцы рассказали о плюсах жизни в "изолированном" селе (фото)

Жители села и его окрестностей обычно общаются только с Мэй Фокс, которая владеет магазином May Stocks. Все расположено возле одного отрезка дороги, вдоль которого стоят фермерские и современные дома людей, а также один паб.

Блэкшоу-Хед, изолированное село в Великобритании, где во время штормов отключают электричество. Местные жители называют это место, тем где можно "остаться навсегда", если люди переживут свою первую зиму. Об этом пишет Yorkshire Live.

Село Блэкшоу-Хед, расположенное между Хебден-Бридж и Тодморден в Ланкашире, — это место мечты для тех, кто ищет спокойной жизни. Оно привлекает любителей пеших прогулок и туристов и может похвастаться потрясающими видами.

Жители села и его окрестностей обычно общаются только с Мэй Фокс, которая владеет магазином May Stocks. Блэкшоу-Хед — это всего лишь один отрезок дороги, вдоль которого стоят как традиционные фермерские дома, так и более современные, а также один паб. Согласно переписи 2001 года, в поселении проживало 935 человек, а по переписи 2011 года число увеличилось до 992 человек.

"Если вы сможете пережить здесь первую зиму, то останетесь навсегда", — заявил 43-летний местный житель Скотт Блейкли.

Магазин May Stocks Фото: Yorkshire Live

21-летняя Ханна Шелдон живет в этом изолированном селе с четырехлетнего возраста.

"Большинство людей говорят, что мы живем в "пузыре". Это удивительное место для жизни, здесь так спокойно и тихо на природе. Здесь удивительное общество, все друг друга знают, все такие добрые и отзывчивые. Здесь много маршрутов для бега и прогулок, мы находимся недалеко от Бернли, Галифакса или Рочдейла, если нам нужны магазины, а до Тодмордена всего пять минут езды. В этих местах есть все, что нам нужно, так что борьбы за удобства нет", — рассказала она.

Вдоль дороги стоят как традиционные фермерские дома, так и более современные Фото: Yorkshire Live

Школьная учительница Ханна считает, что переезжающих в этот район останавливает изоляция.

"Когда я росла, я иногда чувствовала себя изолированной, мне было трудно встречаться с друзьями. Общественный транспорт здесь не очень развит, есть только один автобусный маршрут в Хебден Бридж", — добавила британка.

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