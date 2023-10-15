Назад в прошлое: строители нашли скрытый вход в секретный военный бункер (фото)

В последние годы бункер использовался для хранения разных вещей. Полы были усыпаны разбитыми бутылками, декоративной керамикой и другими безделушками из прошлого.

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В Великобритании строители, расчищающие заросли кустарника, обнаружили скрытый дверной проем, ведущий внутрь секретного бункера. Об этом пишет Carnwall Live.

Спустя более 30 лет после последнего обследования этого места работники убрали плющ, что позволило обнаружить исторический вход в скрытые подземные убежища базы времен Второй мировой войны.

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Секретный бункер за потайной дверью был обнаружен строителями, которые расчищали заросшую землю под возведение домов.

Сооружение было обнаружено недалеко от города Портреат в Корнуолле (Англия) и является частью остатков исторической базы времен Второй мировой войны. Она находится на месте бывшей базы женских вспомогательных ВВС (WAAF) в Кемброзе, где располагались казармы, столовые и офисы для личного состава.

Местный застройщик планирует построить на этом месте 22 бунгало. Планы вызвали споры: одни говорят, что это приведет к уничтожению природного заповедника, в то время как совет города утверждает, что это не более чем "заросший кустарник", который идеально подходит для строительства столь необходимого жилья.

Первоначально на территории объекта располагались 14 бараков, офисы, мастерские и столовые, состоящие преимущественно из хижин Ниссена — сборных стальных конструкций, изначально предназначенных для военных нужд. Помимо наземных построек, на территории имелись два подземных убежища и бомбоубежище.

Исторический вход в скрытые подземные убежища базы времен Второй мировой войны Фото: Cornwall Live

В 1992 году археологический отдел Корнуолла обследовал территорию и обнаружил, что "почти все здания были разобраны", а их материалы (стены, крыши, внутренняя отделка и т.д.) вывезены с территории. Остались только аккуратные выровненные площадки, а из наземных сооружений сохранились лишь обвитые плющом противопылевые экраны и входные козырьки трех бомбоубежищ.

Спустя более чем 30 лет вокруг убежища были расчищены плющ и подлесок. В результате этих работ были обнаружены входы в подземные убежища. Большинство из них были заделаны бетоном, за исключением одного, в котором до сих пор сохранилась дверь, ведущая к темным крутым ступеням, спускающимся под землю.

На фотографиях видно, что некоторые входы заделаны бетонными блоками, а в одном из них пробито отверстие, и для его защиты позже была установлена дверь. В нижней части ступеней находится узкая комната длиной около 40 футов с бетонными стенами и гофрированной крышей. В последние годы бункеры использовались для хранения вещей. Полы усыпаны разбитыми бутылками, декоративной керамикой и другими безделушками из прошлого.

В последние годы бункеры использовались для хранения вещей Фото: Cornwall Live

Согласно результатам исследования, проведенного более 30 лет назад археологическим подразделением Корнуолла, с марта 1941 года это место использовалось для охраны конвоев на Западных подходах. Бункер также использовался для переброски бомбардировщиков и истребителей на европейские аэродромы и в качестве базы для пилотов.

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