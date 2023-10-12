Удивительная находка: строители нашли древнюю лодку под землей (видео)

На борту корабля также были обнаружены кожаная обувь и несколько монет, предварительно отнесенных к 1860-м и 1880-м годам. Пока неизвестно, кому именно принадлежало это судно.

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В американском городе Сент-Огастин в штате Флорида строительная бригада в процессе проведения ремонтных работ на дороге обнаружила под землей удивительную находку. Позже стало известно, что это была лодка XIX века. Об этом пишет Jacksonville Today.

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Рабочие, копая траншею, обнаружили часть бывшей троллейбусной станции, которая функционировала несколько десятилетий назад. Затем под землей ими была найдена часть пирса, после чего они заметили деревянное судно длиной в шесть метров. Предполагается, что этот корабль был создан в XIX веке.

На борту лодки также были обнаружены кожаная обувь и несколько монет, предварительно отнесенных к 1860-м и 1880-м годам. Пока неизвестно, кому именно принадлежало это судно.

Перед началом работ был заключен контракт с компанией Southeastern Archaeological Research (SEARCH), которая будет заниматься любыми историческими находками.

"Мы предполагаем, что им пользовался какой-то человек или, может быть, небольшая семья, но точно сказать сложно. Мы видели фрагменты старых керамических сосудов, бутылок, ржавые куски железа, а также срезы костей, возможно, от чьих-то отбивных, которые они ели на ужин. Возможно, они просто соскребли тарелку в воду", — рассказал вице-президент SEARCH Джеймс Дельгадо.

Ремонтные работы на время раскопок были приостановлены. Археологи занимаются изучением находок.

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