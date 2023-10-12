Дивовижна знахідка: будівельники знайшли стародавній човен під землею (відео)

На борту корабля також було виявлено шкіряне взуття і кілька монет, попередньо віднесених до 1860-х і 1880-х років. Поки невідомо, кому саме належало це судно.

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В американському місті Сент-Огастін у штаті Флорида будівельна бригада в процесі проведення ремонтних робіт на дорозі виявила під землею дивовижну знахідку. Пізніше стало відомо, що це був човен XIX століття. Про це пише Jacksonville Today.

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Робітники, копаючи траншею, виявили частину колишньої тролейбусної станції, яка функціонувала кілька десятиліть тому. Потім під землею вони знайшли частину пірса, після чого помітили дерев'яне судно завдовжки шість метрів. Передбачається, що цей корабель був створений у XIX столітті.

На борту човна також було виявлено шкіряне взуття і кілька монет, попередньо віднесених до 1860-х і 1880-х років. Поки невідомо, кому саме належало це судно.

Перед початком робіт було укладено контракт із компанією Southeastern Archaeological Research (SEARCH), яка займатиметься будь-якими історичними знахідками.

"Ми припускаємо, що ним користувалася якась людина або, можливо, невелика сім'я, але точно сказати складно. Ми бачили фрагменти старих керамічних посудин, пляшок, іржаві шматки заліза, а також зрізи кісток, можливо, від чиїхось відбивних, які вони їли на вечерю. Можливо, вони просто зішкребли тарілку у воду", — розповів віцепрезидент SEARCH Джеймс Дельгадо.

Ремонтні роботи на час розкопок були припинені. Археологи займаються вивченням знахідок.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Геловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.