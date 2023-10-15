Назад у минуле: будівельники знайшли прихований вхід до секретного військового бункера (фото)

В останні роки бункер використовувався для зберігання різних речей. Підлоги були усипані розбитими пляшками, декоративною керамікою та іншими дрібничками з минулого.

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У Великій Британії будівельники, які розчищають зарості чагарнику, виявили прихований дверний отвір, що веде всередину секретного бункера. Про це пише Carnwall Live.

Через понад 30 років після останнього обстеження цього місця працівники прибрали плющ, що дало змогу виявити історичний вхід у приховані підземні сховища бази часів Другої світової війни.

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Секретний бункер за потайними дверима виявили будівельники, які розчищали зарослу землю під зведення будинків.

Споруда була виявлена недалеко від міста Портреат у Корнуоллі (Англія) і є частиною залишків історичної бази часів Другої світової війни. Вона розташована на місці колишньої бази жіночих допоміжних ВПС (WAAF) у Кемброзі, де розташовувалися казарми, їдальні та офіси для особового складу.

Місцевий забудовник планує побудувати на цьому місці 22 бунгало. Плани викликали суперечки: одні кажуть, що це призведе до знищення природного заповідника, тоді як рада міста стверджує, що це не більше ніж "зарослий чагарник", який ідеально підходить для будівництва такого необхідного житла.

Спочатку на території об'єкта розташовувалися 14 бараків, офіси, майстерні та їдальні, що складалися переважно з хатин Ніссена — збірних сталевих конструкцій, від початку призначених для військових потреб. Крім наземних будівель, на території були два підземні сховища і бомбосховище.

Історичний вхід у приховані підземні сховища бази часів Другої світової війни Фото: Cornwall Live

У 1992 році археологічний відділ Корнуолла обстежив територію і виявив, що "майже всі будівлі було розібрано", а їхні матеріали (стіни, дахи, внутрішнє оздоблення тощо) вивезено з території. Залишилися тільки акуратні вирівняні майданчики, а з наземних споруд збереглися лише оповиті плющем протипилові екрани та вхідні козирки трьох бомбосховищ.

Через більш ніж 30 років навколо сховища було розчищено плющ і підлісок. У результаті цих робіт було виявлено входи в підземні сховища. Більшість із них було закрито бетоном, за винятком одного, в якому досі збереглися двері, що ведуть до темних крутих сходинок, які спускаються під землю.

На фото видно, що деякі входи закладені бетонними блоками, а в одному з них пробито отвір, і для його захисту пізніше було встановлено двері. У нижній частині сходинок розташована вузька кімната завдовжки близько 40 футів з бетонними стінами і гофрованим дахом. В останні роки бункери використовувалися для зберігання речей. Підлоги усипані розбитими пляшками, декоративною керамікою та іншими дрібничками з минулого.

Останніми роками бункери використовували для зберігання речей Фото: Cornwall Live

Згідно з результатами дослідження, проведеного понад 30 років тому археологічним підрозділом Корнуолла, з березня 1941 року це місце використовували для охорони конвоїв на Західних підходах. Бункер також використовували для перекидання бомбардувальників і винищувачів на європейські аеродроми і як базу для пілотів.

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