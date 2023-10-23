"Он не лгал": "путешественник во времени" сделал ряд шокирующих предсказаний (видео)

Об Адаме Архоне впервые заговорили в 2019 году, именно тогда его история привлекла внимание общественности. Мужчина заявил, что он является путешественником во времени из 2045 года и даже прошел проверку на детекторе лжи.

Человек, утверждающий, что он путешественник во времени, рассказал, когда люди вступят в контакт с инопланетянами и сделал ряд леденящих душу предсказаний. Об этом случае вспомнил и порассуждал блогер Эбрахим Аббас (ebrahim_ka) в своем ролике в TikTok. Видео стало вирусным и быстро набрало более 2,8 млн просмотров.

Об Адаме Архоне впервые заговорили в 2019 году, именно тогда его история привлекла внимание общественности. Человек, утверждающий, что он является путешественником во времени, рассказал, кто станет президентом США в 2045 году, когда инопланетяне приземлятся на Землю и еще ряд других предсказаний. Мужчина рассказал, что побывал в 2045 году и знает многое о будущем.

В видеоролике, который недавно стал полярным в TikTok, Архон рассказал, что люди могут ожидать визита инопланетян менее чем через пять лет.

"Это правда, что пришельцы действительно высадились на Землю в августе 2028 года. На самом деле, мы знали о существовании инопланетян и до 2028 года, но только тогда это стало достоянием общественности", — говорил самопровозглашенный путешественник во времени.

Архон также сделал несколько других предсказаний, в том числе о том, что с 2030 года мир будет управляться по единому закону.

"Все страны мира объединятся в одну супернацию", — заявлял Архон.

Чтобы сделать пророчества еще более пугающими, самопровозглашенный путешественник во времени делает свои предсказания, будучи подключенным к детектору лжи, и, как сообщается, полиграф подтверждает, что все сказанное им — правда.

Блогер Эбрахим Аббас выступил в подкасте Cancellable и рассказал об этос случае.

"Он не лгал. Он давал очень быстрые ответы. Интервьюер задавал ему вопрос и он сразу же уверенно отвечал. Никакой лжи не обнаружено", — сказал он.

Однако не все были так уверены в утверждениях Архона.

"Детекторы лжи работают, если человек верит в то, что это правда", — написал один из пользователей соцсети, комментируя ролик.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".