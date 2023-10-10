Мир изменился: британские школьницы 100 лет назад предсказали, какой будет жизнь (фото)

С 1923 года мир сильно изменился и множество старомодных норм было разрушено. Сейчас в подобные перемены легко поверить, но предсказать подобное 100 лет назад казалось невозможным.

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Точные предсказания лондонских школьниц 1923 года о том, какой будет жизнь через 100 лет, впечатляют и даже немного пугают. Об этом в X (Twitter) сообщает аккаунт 1923 Live.

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С 1923 года мир сильно изменился и множество старомодных норм было разрушено. Сейчас в подобные перемены легко поверить, но предсказать подобное 100 лет назад казалось невозможным. Однако нашлись девочки, которым, похоже, удалось с этим справиться.

Автор вирусного твита, который говорит так, как будто он является репортером, побывавшим в 1923 году, поделился старой газетной вырезкой. В ней записаны мнения девочек из начальной школы Wood Green в Лондоне, а также некоторые поразительные предсказания, которые в некоторых аспектах сбылись.

Девочки из начальной школы Wood Green в Лондоне Фото: Twitter/1923 Live

Согласно статье, происхождение которой неизвестно, девочек "попросили написать эссе о том, какими будут вещи через 100 лет". Вот что из этого получилось.

"Женщины будут носить бриджи. Домохозяйки будут играть в теннис, а мужчины останутся дома с детьми. Учителей не будут донимать глупые дети, потому что каждый малыш будет знать алфавит и считать до тридцати и даже до ста. Женщины станут максимально мужественными", — писали в статье.

Статья в газете, происхождение которой неизвестно Фото: Twitter/1923 Live

Написанный текст кажется устаревшим, но долю истины в различных пророчествах можно легко обнаружить. За 100 лет, прошедших с момента публикации этой вырезки, старомодные гендерные нормы были в определенной степени разрушены: теперь мужчинам меньше внимания уделяется работе, а женщинам — домашнему уходу за детьми.

Издание отмечает, что уровень образования в Великобритании в значительной степени повысился, и большинство детей смогли достичь минимального уровня счета, хотя вопрос о том, перестали ли учителя иметь непослушных детей в своих классах, — это уже другой вопрос.

Люди не преминули прокомментировать точность изменений, произошедших за 100 лет.

"Я впервые вижу, чтобы предсказания на 100 лет вперед хоть отдаленно соответствовали действительности", — написал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус сообщал, что "путешественницу во времени" заметили со смартфоном в руках. Женщина якобы разговаривает по мобильному телефону за несколько десятилетий до того, как эта технология была изобретена.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".