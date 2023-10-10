Світ змінився: британські школярки 100 років тому передбачили, яким буде життя (фото)

З 1923 року світ сильно змінився і безліч старомодних норм було зруйновано. Зараз у подібні зміни легко повірити, але передбачити подібне 100 років тому здавалося неможливим.

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Точні передбачення лондонських школярок 1923 року про те, яким буде життя через 100 років, вражають і навіть трохи лякають. Про це в X (Twitter) повідомляє акаунт 1923 Live.

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З 1923 року світ сильно змінився і безліч старомодних норм було зруйновано. Зараз у подібні зміни легко повірити, але передбачити подібне 100 років тому здавалося неможливим. Однак знайшлися дівчата, яким, схоже, вдалося з цим впоратися.

Автор вірусного твіту, який говорить так, ніби він є репортером, який побував у 1923 році, поділився старою газетною вирізкою. У ній записані думки дівчаток із початкової школи Wood Green у Лондоні, а також деякі дивовижні передбачення, які в деяких аспектах збулися.

Дівчата з початкової школи Wood Green у Лондоні Фото: Twitter/1923 Live

Згідно зі статтею, походження якої невідоме, дівчаток "попросили написати есе про те, якими будуть речі через 100 років". Ось що з цього вийшло.

"Жінки носитимуть бриджі. Домогосподарки гратимуть у теніс, а чоловіки залишаться вдома з дітьми. Вчителів не дошкулятимуть дурні діти, бо кожен малюк знатиме алфавіт і рахуватиме до тридцяти й навіть до ста. Жінки стануть максимально мужніми", — писали в статті.

Стаття в газеті, походження якої невідоме Фото: Twitter/1923 Live

Написаний текст здається застарілим, але частку істини в різних пророцтвах можна легко виявити. За 100 років, що минули з моменту публікації цієї вирізки, старомодні гендерні норми було певною мірою зруйновано: тепер чоловікам менше уваги приділяється роботі, а жінкам — домашньому догляду за дітьми.

Видання зазначає, що рівень освіти у Великій Британії значною мірою підвищився, і більшість дітей змогли досягти мінімального рівня рахунку, хоча питання про те, чи перестали вчителі мати неслухняних дітей у своїх класах, — це вже інше питання.

Люди не забули прокоментувати точність змін, що відбулися за 100 років.

"Я вперше бачу, щоб передбачення на 100 років уперед хоч віддалено відповідали дійсності", — написав один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє по мобільному телефону за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".