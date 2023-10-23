"Брали четки — и по мордасам": в РПЦ раскрыли способ борьбы с депрессией (видео)

По словам митрополита Меркурия, одному человеку достаточно сказать, что пока он жив, все поправимо, а другиму — посоветовать обратить внимание на близких. Но есть и альтернативная методика.

Митрополит РПЦ Меркурий в одном из недавних интервью российским журналистам дал советы относительно того, как бороться с депрессией и унынием тем, кто сталкивается со сложностями в жизни. Об этом сообщает российское медиа "Подъем".

Священнослужитель объяснил, что с одним человеком достаточно поговорить, объяснить, что пока он жив, все поправимо; другим стоит посоветовать обратить внимание на близких и не думать лишь о себе, а третьих — отправить рубить дрова вместо того, чтобы лежать на диване.

Но, по словам духовной особы, есть и альтернативный метод, применявшийся в старину.

"Иногда старцы боролись так: брали четки — и по мордасам", — пояснил он, добавив, все же, что "если человеку плохо, с ним надо поговорить".

Заявление вызвало резонанс в российском информационном пространстве. Поэтому пресс-секретарю главы Ростовской епархии Игорю Петровскому пришлось прокомментировать эти слова.

Он объяснил, что со стороны упомянутого митрополита это было не более чем шуткой, мол, настоятели в храмах никого четками не бьют, а местные паблики "чушь высосали из пальца".

"Чего вы ведетесь на эту ерунду местных провинциальных дурачков? Вы могли себе представить, что митрополит четками по мордасам кого-то бьет и называет это духовным способом?" — сказал он.

Представитель пресс-службы представительства РПЦ объяснил, что подобное допускалось во времена Средневековья, но сейчас это просто фигура речи.

"Он просто улыбается, ну, перестаньте", — добавил он.

Напомним, что, по словам журналистам Юрия Гудыменко, РПЦ не исчеезнет, как роса на солнце, а голосование в парламенте не означает запрет пророссийской церкви.

Ранее сообщалось, что глава РПЦ патриарх Кирилл заявил об участии Бога в создании ядерного оружия.