Люди завидуют: женщина была удивлена, обнаружив шокирующую находку во время ремонта дома

Журналистка Аня Клементс нашла нечто ценное под гниющим красным ковром. Она поделилась своей удивительной находкой в соцсетях и видео быстро стало вирусным.

Женщина из Великобритании была ошеломлена, обнаружив во время ремонта своего нового дома находку стоимостью 12 000 фунтов стерлингов (530 504 гривен). Многие люди были в восторге от нее, причем многие из них писали, что даже "завидуют". О своей находке 22-летняя Аня Клементс рассказала в своем видео в TikTok.

Нечасто случается, что в старом жилье неожиданно обнаруживается что-то дорогое, но именно это произошло с одной счастливой новоиспеченной хозяйкой, которая во время ремонта неожиданно нашла нечто ценное под гниющим красным ковром.

Женщина обнаружила под ковром напольное покрытие стоимостью 12 000 фунтов стерлингов (530 504 гривен). После переезда в свой новый дом 22-летняя Аня Клементс и ее партнер 28-летний Калум Джонс из Кардиффа начали делать ремонт во всем жилище, стараясь при этом уложиться в строгий бюджет. Однако когда она сдирала старый красный ковер, ей "выпал джекпот". Девушка была удивлена, обнаружив роскошный дубовый паркетный пол на всем нижнем этаже.

Анна поделилась своей удивительной находкой в TikTok со своими подписчиками. Пользователям понравилось, видео стало вирусным и набрало более 128 000 просмотров.

"Я была вне себя от счастья. Мы сэкономили кучу времени и денег, отказавшись от нового пола, а ведь мы все равно собирались настелить именно такой же" — поделилась она.

Аня Клементс и Калум Джонс мечтали сделать именно такой пол Фото: коллаж Фокус

Поначалу британка не была уверена в истинной стоимости покрытия, но решила узнать мнение других людей и позвонила по FaceTime своим родителям, чтобы подтвердить роскошную находку, признавшись, что потеряла дар речи, поскольку не представляла, что пол может стоить так дорого.

"Он был красивым и похожим на то, что мы собирались здесь положить, и мы влюбились в него. Мы начали шлифовать его вручную и сами покрывать лаком. Весь ремонт мы делаем сами. Ручная шлифовка занимает много времени и сил, но мы стремимся сделать сами как можно больше, чтобы снизить стоимость ремонта. Покрытие пола стоимостью 12 000 фунтов стерлингов не стоило нам ни копейки", — сказала она.

Пользователи TikTok присоединились к Ане, удивляясь ее находке.

"Вам действительно повезло больше всех! Этот пол будет невероятным, когда вы его отреставрируете", — восхитился один из зрителей.

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