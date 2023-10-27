Учуяли запах гари: семья думает, что осколок метеорита повредил их террасу (видео)
На месте возгорания супруги нашли камень, который притягивается магнитом. Чтобы подтвердить такую теорию, нужно более подробно исследовать находку. Подобная процедура может занять более года.
В США семья из Арканзаса, проснувшаяся от запаха гари, обнаружила дымящееся отверстие в террасе рядом с их домом. Супруги думают, что виной этому может быть метеорит. Об этом пишет UPI.
Джон Девейн из Гринвуда рассказал, что около трех часов ночи он и его семья проснулись унюхав дым в жилье и принялись искать его источник.
Супруги обнаружили, что запах гари идет из отверстия в террасе рядом с их домом, которая, по всей видимости, загорелась. По словам Девейна, пламя было потушено, но в древесном покрытии осталась большая дыра.
Пожарные обследовали отверстие и не смогли определить вероятную причину возгорания, кроме того, что пожар, по-видимому, начался изнутри.
Позже Джон и его семья разбирали обломки с помощью магнита и обнаружили на месте происшествия небольшой магнитный камень. Семья думает, что он может быть остатками метеорита, но для подтверждения своих подозрений его необходимо исследовать в Геологической службе США. Подобная проверка может занять более года.
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