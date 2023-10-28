"Дурное влияние": блогер забрал детей из школы из-за лишнего веса учительницы (видео)

Часто родители ожидают, что педагоги будут выглядеть определенным образом и иметь прекрасное физическое здоровье. Автор бестселлеров и гуру в области недвижимости Крис Крон решил, что учительница с лишним весом не должна обучать его детей.

Инфлюенсер Крис Крон рассказал, что забрал своих детей из школы после того, как обнаружил, что учительница его детей имеет "200 фунтов" (чуть более 90 кг) лишнего веса. По его мнению, она не вдохновляет школьников. Об этом мужчина сообщил в своем ролике в TikTok.

Часто родители ожидают, что педагоги будут выглядеть определенным образом и иметь прекрасное физическое здоровье. Один из отцов рассказал, что забрал своих детей из школы, потому что их учительница, по его мнению, имела лишний вес и была слишком скучной.

Таким мнением поделился автор бестселлеров и гуру в области недвижимости Крис Крон со своими 1,2 млн подписчиками.

"В тот день, когда я забрал своих детей из школы, я присутствовал на родительском собрании, а учительница имела 200 фунтов лишнего веса. Я посмотрел на нее и сказал, что у нее мало энергии и депрессия. Вы проводите с моим ребенком больше времени в течение дня, чем я. И я обеспокоен тем, какое дурное влияние вы оказываете. Вы не являетесь вдохновляющим человеком. Большинство преподавателей на самом деле не имеют вдохновения и не любят то, что они делают. И тут возникает очень крутая система, которая навсегда сохраняет за ними рабочее место. Человека просто нельзя уволить", — рассказал Крис.

Иллюстративное фото Фото: livejournal

Мужчина отметил, что у учителей одна из самых важных работ при самой плохой оплате.

"Вся система неправильная. Если бы вы отдали своего ребенка в государственную школу, как вы думаете, какая зарплата должна быть у учителя? Мои учителя получают прибавку в десять тысяч долларов каждый год. Там 70, 80 тысяч долларов в год. И я выбираю учителя. Я выбираю самого крутого, самого опытного, самого сильного", — добавил он.

Комментарии Криса вызвали бурную реакцию зрителей, многие осудили его за высказывание о весе учительницы.

"У меня лишний вес, и я отличная учительница! Может быть, я не такая крутая и подтянутая, но я действительно хороша в своем деле. Вы сделали несколько замечательных замечаний, но потеряли меня из-за упоминания о весе", — написала одна женщина.

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