Заметили с лодки "Добрый самаритянин": американец выжил после нескольких дней в океане (фото)

Дрейфующий спасательный плот с моряком обнаружили примерно в 110 км от порта отправления в штате Вашингтон. Его увидели люди на яхте под названием Good Samaritan, которые связались с канадской береговой охраной.

Одного из моряков, чья лодка несколько дней назад пропала у побережья Вашингтона, в прошлый четверг, 26 октября, обнаружили на плоту примерно в 110 км от берега. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на сообщения береговой охраны США. Второй мужчина по-прежнему числится пропавшим без вести.

В береговой охране сообщили, что 12 октября 13-метровая лодка под названием Evening вышла из порта города Вестпорт в Вашингтоне. На борту находилось два человека, лодка должна была вернуться обратно 15 октября.

Лодка

Береговая охрана была уведомлена о пропавшем судне и начала масштабную поисковую операцию на площади 22 тыс. кв. км от побережья. Поиски продолжались восемь часов, но в среду их приостановили, сообщили в службе.

Место, где нашли потерпевшего кораблекрушение

В четверг же вечером люди на другой лодке обнаружили спасательный плот примерно в 110 км от мыса Флэттери (Вашингтон).

На нем был был один из пропавших моряков. Лодка под названием Good Samaritan связалась с канадской береговой охраной, которая на вертолете перевезла мужчину в провинцию Британская Колумбия, где ему окажут помощь.

Сообщается, что мужчина находится в стабильном состоянии.

Напомним, что 27 октября пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщила, что уклонисты за $6000 на лодках и с "проводником" бежали в Молдову.

Также сообщалось, что в начале сентября появилась информация о том, что в Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами.