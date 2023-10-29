Есть шоколад с беконом и держаться подальше от мужчин: как дожить до 100 лет

Единого секрета долголетия не существует. Как оказалось, люди, которым удалось перейти черту в 100 лет, отдают предпочтение разному распорядку дня, диетам и хобби.

Секреты долголетия во многом связаны с генетикой или удачей. Однако есть несколько способов повысить шансы дожить до 100 лет, если прислушаться к советам людей, которые сумели это сделать. Об этом пишет издание Daily mail.

Так, например, японская супердолгожительница Канэ Танака считала, что именно головоломки и настольные игры помогли ей попасть в Книгу рекордов Гинесса в 2019 году.

Когда ее спрашивали о секрете долголетия, женщина признавалась, что не придерживается диеты. Танака любила шоколад и сладкую газировку. Однако обязательно включала в ежедневный рацион полезные продукты. Среди них были тушеные субпродукты, ментайко — рыбная икра и мизутаки — куриное тушеное мясо.

Каждое утро Танака просыпалась в 6 часов, изучала математику и практиковала каллиграфию. Женщина умерла в апреле 2022 года в возрасте 119 лет.

Другая долгожительница — Мария Браньяс Морера из Сан-Франциско — объясняла секрет долголетия умением избегать "токсичных людей", а также поддержанием порядка, спокойствием, хорошими связями с семьей и друзьями, контактом с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот, отсутствием сожалений и позитивом. С 17 января 2023 года является старейшим живущим человеком на Земле. Ее возраст составляет 116 лет 236 дней.

В декабре 2022 года Морера рассказала, что самым полезным для здоровья продуктом считает йогурт.

А вот, по мнению Сюзаны Мушатт Джонс, секретом ее долголетия стали хорошая еда и качественный сон. К слову, женщина предпочитала завтракать беконом, яйцами и молотой кукурузой. Она умерла в мае 2016 года в возрасте 116 лет.

А Джесси Галлан была убеждена, что сумела дожить до 109 лет, благодаря привычке есть много каши и держаться подальше от мужчин.

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