Все еще вместе: 18-летний парень женился на 71-летней пенсионерке после похорон ее сына

Альмеда и Гэри Хардвик связали себя узами брака бросив вызов критикам. До этого парень уже успел побывать в отношениях с другой 77-летней старушкой.

Мужчина, который в 17 лет женился на 71-летней женщине через две недели после того, как познакомился с ней на похоронах ее сына, рассказал о своей жене в честь очередной годовщины их свадьбы. Об этом пишет The Sun.

Альмеда и Гэри Хардвик связали себя узами брака в 2015 году и, бросив вызов критикам, до сих пор остаются счастливы спустя восемь лет.

Свадебна церемония обошлась паре всего в 137 фунтов стерлингов, но с тех пор они собрали целую толпу поклонников благодаря тому, что рассказали о своей любви с разницей в возрасте в соцсетях.

"Прошло восемь лет, и с каждым днем я влюбляюсь все больше. Некоторые мужчины ищут целую вечность любовь, которую я нашел. Поэтому я буду стоять на своем", — рассказал Гэри.

Пара отпраздновала очередную годовщину 26 октября.

Пара отпраздновала очередную годовщину 26 октября Фото: Instagram/garyandalmeda

Издание отмечает, что нынешняя невеста Гэри не была его самой старшей партнершей. До нее он встречался с другой 77-летней старушкой.

"Альмеда так молода душой, что возраст никогда не беспокоит нас, мы никогда не задумываемся об этом. Я просто знаю, что Бог ответил на мои молитвы в тот день, когда она вошла в мою жизнь", — добавил мужчина.

Называя пенсионерку своей "куколкой", Гари назвал ее самой замечательной женой на свете.

Ранее Фокус сообщал, что супружеская пара "устроила" необычную свадьбу на свалке. Айрис Хсуэ, активистка Greenpeace, и ее жених устроили свою "экологически чистую свадебную церемонию" в январе и попросили своих гостей принести с собой контейнеры для сбора остатков пищи.

Также стало известно, что женщина узнала страшную тайну мужа после получения наследства. Семейная пара планировала обзавестись собственным жильем, но у мужчины были другие планы на неожиданно полученные деньги.