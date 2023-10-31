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МирФан

Фанаты осудили: телезвезду с состоянием в $30 млн заметили за "работой" в супермаркете

Чарли Д'Амелио, звезда TikTok, соцсети, знаменитость, фанаты осудили, недовольные зрители, рекламировала свой продукт, насмехалась над рабочими,
Фото: Instagram | У девушки более 151 подписчиков в TikTok

19-летнея звезда TikTok может похвастаться 151 млн подписчиков на этой платформе. Чарли прославилась в подростковом возрасте своими танцами.

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19-летняя блогер и танцовщица Чарли Д'Амелио из Норуолка, штат Коннектикут (США), с состоянием в 30 млн долларов была замечена за "работой" в супермаркете, высмеивая рабочих. Об этом пишет Daily Star.

Молодая знаменитость угодила в скандал. Пользователи соцсетей считают, что она издевается над рабочим классом.

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19-летнея звезда TikTok может похвастаться 151 млн подписчиков на этой платформе. Чарли прославилась в подростковом возрасте своими танцами, а уже в 2019 году она стала самым популярным создателем контента в TikTok.

Американка стала настолько известной, что вместе со своей семьей вела собственное телешоу на Hulu: The D'Amelio Show. Теперь же, вместо того чтобы радовать фанатов своими впечатляющими танцевальными движениями, звезда TikTok вызвала немалый ажиотаж, появившись в американской сети супермаркетов Walmart, надев униформу и сканируя товары на кассе.

Чарли Д'Амелио, звезда TikTok, соцсети, знаменитость, фанаты осудили, недовольные зрители, рекламировала свой продукт, насмехалась над рабочими, Fullscreen
Пользователи соцсетей считают, что девушка издевается над рабочим классом

Однако Чарли, зарабатывающая не менее 82 000 долларов за один пост в TikTok, работала в магазине не по доброте душевной. Чарли, чей чистый капитал, по данным Celebrity Net Worth, оценивается в 30 млн долларов, хотела увеличить свой капитал, расхаживая по супермаркету для рекламы своей новой серии попкорна: Be Happy Snacks Popcorn.

@charlidamelio @Be Happy Snacks ♬ original sound - skyzone.ventura

Однако зрителей не впечатлило видео, набравшее 80 млн просмотров. Многие люди заявили, что подросток издевается над рабочими.

"Хотел бы я иметь достаточно денег, чтобы притворяться работником розничной торговли, это же так весело быть рабочим классом", — написал один из них.

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