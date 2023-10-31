Фанаты осудили: телезвезду с состоянием в $30 млн заметили за "работой" в супермаркете

19-летнея звезда TikTok может похвастаться 151 млн подписчиков на этой платформе. Чарли прославилась в подростковом возрасте своими танцами.

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19-летняя блогер и танцовщица Чарли Д'Амелио из Норуолка, штат Коннектикут (США), с состоянием в 30 млн долларов была замечена за "работой" в супермаркете, высмеивая рабочих. Об этом пишет Daily Star.

Молодая знаменитость угодила в скандал. Пользователи соцсетей считают, что она издевается над рабочим классом.

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19-летнея звезда TikTok может похвастаться 151 млн подписчиков на этой платформе. Чарли прославилась в подростковом возрасте своими танцами, а уже в 2019 году она стала самым популярным создателем контента в TikTok.

Американка стала настолько известной, что вместе со своей семьей вела собственное телешоу на Hulu: The D'Amelio Show. Теперь же, вместо того чтобы радовать фанатов своими впечатляющими танцевальными движениями, звезда TikTok вызвала немалый ажиотаж, появившись в американской сети супермаркетов Walmart, надев униформу и сканируя товары на кассе.

Пользователи соцсетей считают, что девушка издевается над рабочим классом

Однако Чарли, зарабатывающая не менее 82 000 долларов за один пост в TikTok, работала в магазине не по доброте душевной. Чарли, чей чистый капитал, по данным Celebrity Net Worth, оценивается в 30 млн долларов, хотела увеличить свой капитал, расхаживая по супермаркету для рекламы своей новой серии попкорна: Be Happy Snacks Popcorn.

Однако зрителей не впечатлило видео, набравшее 80 млн просмотров. Многие люди заявили, что подросток издевается над рабочими.

"Хотел бы я иметь достаточно денег, чтобы притворяться работником розничной торговли, это же так весело быть рабочим классом", — написал один из них.

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