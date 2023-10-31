Фанати засудили: телезірку зі статками в $30 млн помітили за "роботою" в супермаркеті
19-річна зірка TikTok може похвалитися 151 млн підписників на цій платформі. Чарлі прославилася в підлітковому віці своїми танцями.
19-річна блогерка і танцівниця Чарлі Д'Амеліо з Норуолка, штат Коннектикут (США), зі статками в 30 млн доларів була помічена за "роботою" в супермаркеті, висміюючи робітників. Про це пише Daily Star.
Молода знаменитість потрапила в скандал. Користувачі соцмереж вважають, що вона знущається з робітничого класу.Важливо
19-річна зірка TikTok може похвалитися 151 млн підписників на цій платформі. Чарлі прославилася в підлітковому віці своїми танцями, а вже 2019 року вона стала найпопулярнішим творцем контенту в TikTok.
Американка стала настільки відомою, що разом зі своєю родиною вела власне телешоу на Hulu: The D'Amelio Show. Тепер же замість того щоб тішити фанатів своїми дивовижними танцювальними рухами, зірка TikTok викликала неабиякий ажіотаж, з'явившись в американській мережі супермаркетів Walmart, вдягнувши уніформу та скануючи товари на касі.
Однак Чарлі, яка заробляє щонайменше 82 000 доларів за один пост у TikTok, працювала в магазині не з доброти душевної. Чарлі, чий чистий капітал, за даними Celebrity Net Worth, оцінюється в 30 млн доларів, хотіла збільшити свій капітал, ходячи по супермаркету для реклами своєї нової серії попкорну: Be Happy Snacks Popcorn.
@charlidamelio @Be Happy Snacks ♬ original sound - skyzone.ventura
Однак глядачів не вразило відео, яке набрало 80 млн переглядів. Багато людей заявили, що підліток знущається з робітників.
"Хотів би я мати достатньо грошей, щоб прикидатися працівником роздрібної торгівлі, це ж так весело бути робітничим класом", — написав один із них.
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