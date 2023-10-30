"Просто неймовірно": 70-річна інструкторка з фітнесу розкрила секрет "зворотного старіння"

Венді Айда дала кілька важливих порад, які допоможуть людям зберегти молодість. Жінка офіційно є "найстарішим чинним інструктором з фітнесу", згідно з Книгою рекордів Гіннеса.

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Фітнес-гуру Венді Айда зі США в 70 років залишається у відмінній спортивній формі. Цього тижня вона вирішила розповісти шанувальникам, як їй вдалося "постаріти заново". Про це пише Daily Star.

Підтягнута інструкторка з фітнесу дала кілька важливих порад, які допоможуть людям зберегти молодість.

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Венді каже, що люди не вірять у її вік і запитують, у чому її секрет. У новому пості в Instagram вона нарешті розповіла шанувальникам про свої головні таємниці в "боротьбі з віком".

"Хочете старіти задом наперед? Так, це можливо! Люди завжди кажуть: "Венді, ти анітрохи не постаріла або старієш задом наперед". У чому твій секрет? Інші відповідають ніби за мене і кажуть, що в неї хороші гени. Однак правда в тому, що... За статистикою, приблизно 30% старіння — це генетика, а 70% залежить від вас — від того, як ви доглядаєте і захищаєте свою шкіру, своє тіло, який спосіб життя ведете. Я повторювала це багато разів, але люди зазвичай не сприймають це серйозно", — написала американка.

Люди не вірять у вік жінки і запитують, у чому її секрет Фото: Wendy Ida/Cover Images

Жінка дала кілька простих порад, які мають допомогти її підписникам.

"Потрібно повернути час назад. Пам'ятаєте, як у дитинстві ви сміялися над найбезглуздішими речами? Кожен день приносив нову радість і нову пригоду. Але потім ви стали старшими, життя принесло випробування і негаразди. Розбиті серця, втрати й розлучення озлобили ваше серце. Цей стрес змушує вас старіти швидше, ніж ваш хронологічний вік. Знайдіть у кожному своєму дні місце для того, щоб впустити в себе частинку тієї дитячої життєрадісності. Це ключ до зворотного старіння, і така маленька річ може повністю змінити ваше життя", — додала вона.

Венді поділилася цією заявою разом зі знімком, на якому вона підтягує ноги, демонструючи свою гнучкість. Шанувальникам сподобався знімок і вони стали залишати коментарі, щоб похвалити інструкторку з фітнесу.

"Якщо порівняти ваш вік і вашу приголомшливу форму, то це просто неймовірно. Спасибі, що показали нам, що це можливо", — написав один із них.

Венді Айда офіційно є "найстарішим чинним інструктором з фітнесу" Фото: Guinness World Records

Американка офіційно є "найстарішим чинним інструктором з фітнесу" (кілька дисциплін), згідно з Книгою рекордів Гіннеса. Її клієнти часто приходять до неї з низькою впевненістю в собі й почуттям безвиході, але вона пропонує їм індивідуальні плани та вчить, як розставити пріоритети щодо свого здоров'я.

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