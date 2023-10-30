"Просто невероятно": 70-летняя инструктор по фитнесу раскрыла секрет "обратного старения"

Венди Айда дала несколько важных советов, которые помогут людям сохранить молодость. Женщина официально является "старейшим действующим инструктором по фитнесу", согласно Книге рекордов Гиннесса.

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Фитнес-гуру Венди Айда из США в 70 лет остается в отличной спортивной форме. На этой неделе она решила рассказать поклонникам, как ей удалось "состариться заново". Об этом пишет Daily Star.

Подтянутая инструктор по фитнесу дала несколько важных советов, которые помогут людям сохранить молодость.

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Венди говорит, что люди не верят в ее возраст и спрашивают, в чем ее секрет. В новом посте в Instagram она наконец-то рассказала поклонникам о своих главных тайнах в "борьбе с возрастом".

"Хотите стареть задом наперед? Да, это возможно! Люди всегда говорят: "Венди, ты ничуть не постарела или стареешь задом наперед". В чем твой секрет? Другие отвечают как бы за меня и говорят, что у нее хорошие гены. Однако правда в том, что… По статистике, примерно 30% старения — это генетика, а 70% зависит от вас — от того, как вы ухаживаете и защищаете свою кожу, свое тело, какой образ жизни ведете. Я повторяла это много раз, но люди обычно не воспринимают это всерьез", — написала американка.

Люди не верят в возраст женщины и спрашивают, в чем ее секрет Фото: Wendy Ida/Cover Images

Женщина дала несколько простых советов, которые должны помочь ее подписчикам.

"Нужно повернуть время вспять. Помните, как в детстве вы смеялись над самыми глупыми вещами? Каждый день приносил новую радость и новое приключение. Но потом вы стали старше, жизнь принесла испытания и невзгоды. Разбитые сердца, потери и разводы ожесточили ваше сердце. Этот стресс заставляет вас стареть быстрее, чем ваш хронологический возраст. Найдите в каждом своем дне место для того, чтобы впустить в себя частичку той детской жизнерадостности. Это ключ к обратному старению, и такая маленькая вещь может полностью изменить вашу жизнь", — добавила она.

Венди поделилась этим заявлением вместе со снимком, на котором она подтягивает ноги, демонстрируя свою гибкость. Поклонникам понравился снимок и они стали оставлять комментарии, чтобы похвалить инструктора по фитнесу.

"Если сравнить ваш возраст и вашу потрясающую форму, то это просто невероятно. Спасибо, что показали нам, что это возможно", — написал один из них.

Венди Айда официально является "старейшим действующим инструктором по фитнесу" Фото: Guinness World Records

Американка официально является "старейшим действующим инструктором по фитнесу" (несколько дисциплин), согласно Книге рекордов Гиннесса. Ее клиенты часто приходят к ней с низкой уверенностью в себе и чувством безысходности, но она предлагает им индивидуальные планы и учит, как расставить приоритеты в отношении своего здоровья.

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