Ходили их предки: разрушенный властями "мост фей" дважды "возвращался" таинственным образом

"Мост фей" был таинственным образом восстановлен после того, как его снес Национальный фонд. По словам местных жителей, волшебным существам дважды удалось таинственным образом соорудить переход через водоем.

В Великобритании благотворительная организация убрала мост в Норфолке по соображениям безопасности, но местные жители утверждают, что он является частью их наследия и родового права. Об этом пишет The Telegraph.

"Мост фей" был таинственным образом восстановлен после того, как его снес Национальный фонд в результате спора с жителями деревни.

В прошлом году по соображениям безопасности благотворительная организация демонтировала мост, обеспечивавший проход через болота Стиффки в Норфолке, но местные жители начали кампанию за сохранение переправы, и в начале этого года на ее месте была установлена новая самодельная конструкция.

Национальный фонд разрушил временную переправу в Стиффки, но на ее месте, вопреки планам благотворительной организации, за одну ночь был таинственным образом построен еще один новый мост.

Местные жители, вступившие в спор с организацией, занимающейся сохранением наследия, утверждают, что феи были ответственны за строительство новой деревянной дорожки.

Ян Кертис, основатель кампании по восстановлению моста, заявил газете Telegraph, что Национальный фонд не должен препятствовать жителям деревни Стиффки пользоваться тропинкой, по которой всегда ходили их предки.

"Это часть их наследия, их родовое право на дорогу. Люди пользовались ею на протяжении долгого времени. Они выходили сюда по разным причинам на протяжении многих лет. Изначально это был, вероятно, перегон овец, затем его использовали такие люди, как ловцы петухов и копатели червей для ловли рыбы. Теперь сюда приходят любители наблюдать за птицами, гулять, отдыхать", — сказал он.

Переправа была частью наследия жителей британского села Фото: The Telegraph

В феврале 2022 года Национальный фонд демонтировал деревянный мост, по которому жители деревни могли пересекать болото и выходить на пляж, сославшись на соображения безопасности, что побудило жителей деревни Стиффки начать кампанию за строительство нового моста. В августе 2023 года за одну ночь была возведена самодельная конструкция, причем местные жители утверждали, что ее соорудили феи.

Власти снесли и это сооружение, но волшебные существа впоследствии построили другой мост, который теперь стоит вопреки мнению благотворительной организации.

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