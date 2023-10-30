Чувствуют себя брошенными: дома жителей морского курорта продолжают сносить один за другим

Постройка была последней на уязвимом участке побережья, где в начале этого года в результате эрозии пришлось снести пять жилых зданий.

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В Великобритании дом женщины, расположенный на краю большой песчаной дюны, был снесен из-за опасности его падения в море. Об этом пишет BBC News.

В субботу утром в село Хемсби (графство Норфолк) прибыла бригада по сносу домов от имени совета Great Yarmouth Borough Council (GYBC). Этот дом был последним на уязвимом участке побережья, где в начале этого года в результате эрозии пришлось снести пять домов.

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С начала октября по меньшей мере 1,8 метров дюны Хемсби было потеряно со стороны моря. Эксперты думают, что есть опасения, что штормы в зимние месяцы могут вызвать дальнейшую эрозию береговой линии.

В начале недели представитель GYBC сообщил, что ведет переговоры с хозяйкой дома о возможном сносе и оказывает ей всю необходимую поддержку в это трудное время. С женщиной, которая "убита горем" из-за потери своего жилища, поговорил Дэниел Херд, старший помощник капитана спасательной службы Хемсби.

"Это очень печально для нее и очень печально для нашей команды, которая находится здесь и наблюдает за происходящим. Это неприятно для всех", — сказал он.

Жители сообщили журналистам, что чувствуют себя брошенными Фото: The Sun

Недавно жителям Хемсби сообщили, что село больше не претендует на "достаточное государственное финансирование", которое позволило бы реализовать предложенную схему укрепления береговой линии. Считается, что первоначальная сумма в 15 млн фунтов стерлингов, необходимая для реализации проекта, на который было уже получено разрешение на строительство, возросла до 20 млн фунтов стерлингов в связи с инфляцией.

В заявлении депутата-консерватора сэра Брэндона Льюиса, а также представителей местных властей предупреждается, что Хемсби неизбежно потеряет еще больше недвижимости, включая частную дорогу, ведущую к пляжу. Жители сообщили журналистам, что чувствуют себя брошенными.

В марте около 2 000 тонн гранита было уложено вдоль метрового участка скалы в качестве экстренной меры по защите территории, что обошлось в 735 000 фунтов стерлингов.

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