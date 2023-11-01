Приняли за террориста: в Португалии арестовали русскоговорящего из-за языковой ошибки (видео)

В одном из ресторанов Лиссабона 36-летний турист пытался заказать фруктовый сок, однако возникли трудности с переводом и официанту пришлось вызывать полицию.

В Португалии задержали русскоговорящего туриста, который совершил языковую ошибку. В ресторане его приняли за террориста. Об этом сообщает The Telegraph 31 октября.

Речь идет про 36-летнего мужчину из Азербайджана. В одном из заведений Лиссабона он решил заказать гранатовый сок, после чего оказался в наручниках, ведь официант его неправильно понял.

Дело в том, что турист воспользовался переводчиком на своем телефоне, чтобы перевести слово "гранат" и заказать фруктовый сок. Он сразу же показал сообщение на португальском сотрудникам ресторана, но оказалось, что в тексте было слово "граната".

На португальском слово "гранат" звучит как "romã", а "граната" — "granada". На русском эти слова практически идентичны, поэтому приложение упустило этот момент, что привело к языковому конфузу.

Официант воспринял написанное предложение в качестве угрозы, поэтому опасаясь за жизнь других клиентов и мимо проходящих граждан, было принято решение вызывать полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, то турист из Азербайджана собирался покидать заведение. На опубликованном в сети видео можно увидеть, что ему приказали лечь на землю, надели наручники, после чего отвезли в полицейский участок для допроса.

При себе у него не было никакого оружия, но в гостиничном номере мужчины все же провели обыск. Также полиция Лиссабона просмотрела базы данных и обратилась к источникам из антитеррористического координационного подразделения Португалии, но на туриста ничего не нашли. Только после этого его отпустили.

К слову, накануне из-за нападения ХАМАС на Израиль португальские органы безопасности повысили официальный уровень террористической угрозы в стране с умеренного до значительного, что является третьим по величине уровнем.

Напомним, 22 августа сообщалось, что в Грузии мужчина испортил выступление уличному музыканту, ведь тот исполнял песни на русском языке. Местный житель подошел к микрофону и сказал фразу: ""Русский военный корабль иди на…".