"Не хочу слышать русские песни": в Грузии мужчина испортил выступление уличному музыканту (видео)

Российский уличный музыкант приехал в Грузию и устроил свое выступление в центре города. Он исполнял российские хиты под гитару, что понравилось не всем.

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В Грузии в Тбилиси местный житель возмутился исполнением русских песен на центральной площади. Он выразил уличному музыканту свое отношение. Видео выложили в сети Тик Ток.

На видео видно, как российский уличный музыкант Роман Конограй приехал в Грузию и устроил свое выступление в центре города. Он исполнял российские хиты под гитару и собрал вокруг себя толпу зрителей. Песню услышал один из местных жителей, прервал выступление и сказал в микрофон "Русский военный корабль иди на...", после чего ушел с "авансцены".

Музыкант на мгновение растерялся, а затем насмешливо обратился к мужчине, чтобы тот повторил сказанное. Мужчина вышел из толпы и объяснил свое возмущение тем, что в Грузии звучат русские песни.

"В Грузии на Руставели русские песни! Я люблю творчество! Я — художник. Это — мой рисунок на футболке... Но слушать русские песни я не хочу", — эмоционально кричал на грузинском мужчина.

Между тем единомышленников ему среди толпы не нашлось. Нашлись те, которые вместо этого сказали: "А я — грузин, и хочу слушать русские песни".

Под публикацией видео в сети многие грузины поддержали мужчину:

Спасибо за высокую общественную ответственность.

Как это никто не встал за него.

Этот человек прав.

Таких людей в Грузии мало, к сожалению, мы живем в нереальном мире, где они не понимают, что Россия — враг, а не гость.

Во всем этом виноват грузинский народ... Если бы мы могли стоять друг за друга, мы жили бы сегодня в лучшей стране.

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