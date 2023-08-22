"Не хочу чути російські пісні": у Грузїї чоловік зіпсував виступ вуличному музиканту (відео)

Російський вуличний музикант приїхав до Грузії і влаштував свій виступ в центрі міста. Він виконував російські хіти під гітару, що сподобалося не всім.

Related video

У Грузії в Тбілісі місцевий житель обурився виконанням російських пісень на центральній площі. Він висловив вуличному музиканту своє ставлення. Відео виклали в мережі Тік Ток.

На відео видно, як російський вуличний музикант Роман Конограй приїхав до Грузії і влаштував свій виступ в центрі міста. Він виконував російські хіти під гітару і зібрав навколо себе натовп глядачів. Пісню почув один із місцевих жителів, перервав виступ і сказав у мікрофон "Русский военный корабль иди на.." після його пішов з "авансцени".

Музикант на мить розгубився, а потім глузливо звернувся до чоловіка, щоб той повторив сказане. Чоловік вийшов з натовпу і пояснив своє обурення тим, що в Грузіі лунають російські пісні.

"У Грузії на Руставелі російські пісні! Я люблю творчість! Я — художник. Це — мій малюнок на футболці… Але слухати російські пісні я не хочу", – емоційно кричав грузинською чоловік.

Між тим однодумців йому серед натовпу не знайшлося. Знайшлися ті, які натомість сказали: "А я — грузин, і хочу слухати російські пісні".

Під публікацією відео в мережі багато грузинів підтримали чоловіка:

Дякую за високу громадську відповідальність.

Як це ніхто не став за нього.

Цей чоловік правий.

Таких людей у ​​Грузії мало, на жаль, ми живемо в нереальному світі, де вони не розуміють, що Росія – ворог, а не гість.

У всьому цьому винен грузинський народ… Якби ми могли стояти один за одного, ми жили б сьогодні в кращій країні.

Нагадаємо, що у Грузії гурт The Killers освистали через запрошення на сцену барабанщика з РФ.

Раніше повідомлялося, що донька Лаврова, яка приїхала на весілля, втекла з Грузії після того, як їх закидали яйцями біля готелю.