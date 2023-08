У Грузії гурт The Killers освистали через запрошення на сцену барабанщика з РФ (відео)

За словами місцевих журналістів, після того як про інцидент стало відомо, грузинське "Радіо Тбілісі" заявило про зняття з ефіру пісень The Killers.

Related video

У Батумі на стадіоні Black Sea Arena в Грузії під час концерту американського рок-гурту The Killers вокаліст Брендон Флауерс запросив на сцену барабанщика з РФ. Через це частина глядачів освистала колектив і демонстративно покинула концерт. Про це пише Telegram-канал "NEWSGEORGIA / Новости-Грузия".

Повідомляється, що один із глядачів під час концерту розгорнув плакат із написом: "If you let me I'll be your drummer tonight" (якщо доля прихильна, сьогодні ввечері я буду твоїм барабанщиком). Він це зробив перед виконанням пісні, для виконання якої The Killers часто запрошує барабанщика із залу.

Потім Флауерс запитав у молодого чоловіка звідки він. Той відповів, що з Росії. Це викликало хворобливу й агресивну реакцію частини залу.

Як пише Telegram-канал Paper Kartuli, глядачі підняли на руки чоловіка — імовірно, грузина — і закликали зіграти з ним, кажуть відвідувачі. Попри це, The Killers зіграла одну пісню з барабанщиком із Росії на ім'я Андрій.

"Ви поділяєте людей на національності? Я не брат вам", — сказав Флаверс, почувши критику.

Після того як про інцидент стало відомо, грузинське "Радіо Тбілісі" заявило про зняття з ефіру пісень The Killers.

"Ми підтримуємо більшість населення Грузії. Росія окупант!" — написали у пресслужбі радіо.

У Грузії виник скандал через те, що вокаліст гурту The Killers запросив на сцену барабанщика з Росії

Гурт The Killers

Американський альтернативний рок-гурт, утворений 2001 року Брендоном Флауерсом і Дейвом Кенінгом у Лас-Вегасі. Гурт випустив сім студійних альбомів.

Нагадаємо, що 8 серпня колишній президент РФ Дмитро Медведєв згадав про війну в Грузії 2008 року і пообіцяв "повторити в Україні". За його словами, 15 років тому Захід нібито почав дестабілізувати ситуацію біля російського кордону з Грузією і зараз аналогічний сценарій повторюється в Україні.

"За спиною Саакашвілі стояв колективний Захід, який вже тоді прагнув розгойдати ситуацію в безпосередній близькості від кордонів Росії. Наші Збройні сили за п'ять днів швидко і жорстко покарали оборзевших націоналістів. Захистили від ворога наших людей, які жили в Абхазії та Південній Осетії. Дали новим державам можливість розвиватися за підтримки Росії", — йдеться в повідомленні.