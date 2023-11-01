"Секретный трюк": женщина показала как обогреть квартиру за минимальные средства (видео)

Обогреть свое жилище можно с помощью двух палок и двух галстуков, свидетельствует видео из соцсетей. Благодаря дешевому изобретению тепло не будет выходить наружу.

В октябре украинцы вошли в отопительный сезон, получая из услуги теплокоммунэнерго в своих квартирах. При этом часть тепла, за которое платят граждане, тратится на обогрев стен и окружающей среды, тем временем как в квартирах остается холодно. Существуют способы более эффективного использования тепла в батареях, для чего можно воспользоваться советами даже людей из-за рубежа. В деталях эффективного утепления разобрался Фокус.

Одной женщине надоело жить в холодной квартире и она изобрела приспособление, которое помогло ей согреться. Своим опытом она поделилась с пользователями соцсетей, написало издание Mirror,

Как сохранить тепло — детали

Коммунальщики рассказывают, что треть потерь тепла в помещениях происходит через стены. При этом, если батарея прячется за длинными шторами, то в помещении становится еще холоднее. Чтобы эффективнее использовать тепло из батарей, одна из пользовательниц соцсети Tiktok рассказала о своем изобретении.

Женщина с ником Tallulah Hoolihan показала, что ее изобретение состоит из четырех предметов — двух бамбуковых палок и двух галстуков. Две палки скрепляются между собой галстуками. В промежуток между ними опускается длинная штора. После этого штору начинают накручивать на палки, постепенно открывая батарею. Далее можно положить валик на подоконник. В результате, как показала женщина на видео, она получила открытую батарею, которая отдает максимум тепла в комнату. При этом штора на подоконнике закрывает оконные стекла, через которые также расходуется тепло (15-25% потерь).

Как уменьшить расход тепла в квартире

Отметим, чтобы сэкономить на оплате за тепло, можно воспользоваться рядом других советов:

установить доводчики на входных дверях;

установить современные рамы на окнах в местах общего пользования (во внешних коридорах) и в квартирах;

промыть систему отопления;

утеплить трубы на общих стояках;

установить специальные приспособления на систему отопления, например, балансирующие клапаны на стояках;

установить специальные котлы с возможностью погодного регулирования.

Отметим, ранее Фокус рассказал о том, изменятся ли коммунальные тарифы осенью и зимой 2023-24 гг. Выяснили, что плата услуги не изменится в связи с мораторием, объявленным из-за вторжения РФ. Между тем западные партнеры советуют Украине снять этот мораторий, однако эксперты считают, что можно подождать.

Напоминаем, директор энергетической компании объяснил, что с тарифами на электроэнергию в Украине есть определенная проблема. В частности, поставщики покупают ее по одной цене в одном месяце, а продают в следующем месяце, когда цена уже должна была бы измениться. Между тем в сети рассказали о гражданке, которой надоело бесполезное расходование денег на водные процедуры бойфренда.