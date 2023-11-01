Наказала вора: женщина заменила сливки грудным молоком, чтобы отомстить коллеге в офисе

Саванна купила целую бутылку, и обнаружила, что та быстро закончилась. Когда она поняла, что кто-то из ее коллег угостился, решила заменить жидкость своим грудным молоком, чтобы проучить их.

Женщина, которая назвала себя Саванной, заменила сливки для кофе в холодильнике на работе своим грудным молоком, чтобы отомстить коллеге. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

Обычно сотрудники в офисе подписывают свои вещи, приклеивая на них стикер. Однако одна женщина решила, что этого не достаточно, после того как кто-то из ее коллег начал воровать купленное ею молоко. Она решила заменить его на грудное.

Мало что может быть более неприятным, чем вор на работе. Большинство людей с удовольствием делятся друг с другом в офисе, но если вы вдруг понимаете, что кто-то пользуется вашими вещами без спроса, это может быть очень неприятно. Но поймать человека на месте преступления очень сложно. Однако одна женщина взяла дело в свои руки после того, как поняла, что кто-то угощается ее любимыми сливками для кофе.

Саванна купила целую бутылку, и обнаружила, что та быстро закончилась. Она оставила бутылочку в общем холодильнике, а когда поняла, что кто-то из ее коллег угостился, решила заменить жидкость своим грудным молоком, чтобы проучить их.

Через неделю она приложила к бутылке записку, в которой раскрыла всю правду.

"Доброе утро! Для тех, кто всю неделю наслаждался моими сливками для кофе… сюрприз! Вы пили мое грудное молоко. Надеюсь, вам понравилось. Будьте здоровы! P.S. Оно органическое. Так что не волнуйтесь", — гласила наклейка на бутылочке

Записка, опубликованная на Reddit Фото: Reddit

Записка, опубликованная на Reddit, вызвала у людей как удивление, так и смех. Многие даже начали делиться собственным опытом.

"Раньше кто-то постоянно воровал мой сок из упаковки, которого мне должно было хватить на неделю или две. На нем было мое имя, но это не имело значения. Я наклеил на него большую этикетку с надписью "Лабораторный эксперимент", и это сработало. Теперь никто ничего не берет", — написал один из пользователей форума.

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