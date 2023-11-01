"Я выиграл 108 млн фунтов": мужчину, купившего огромное поместье, принимают за садовника

Мужчина, который почти предсказал сумму своего выигрыша, больше всего хотел купить огромное поместье. Но первым делом бывший автомеханик решил приобрести себе пару новых красивых автомобилей.

Нил Троттер из Великобритании, предсказавший свой крупный выигрыш в лотерею EuroMillions, говорит, что, хотя он и бросил работу, он не изменился, и его до сих пор иногда принимают за садовника в его поместье площадью в 500 акров. Об этом пишет Daily Star.

В марте 2014 года мужчина выиграл 108 млн фунтов стерлингов, что всего на 2 млн фунтов стерлингов меньше той суммы, которую он предсказывал.

Еще до покупки билета он побеседовал с несколькими людьми в офисе своего отца о том, каким должен быть идеальный размер выигрыша в EuroMillions.

"Все называли разные суммы… одна девушка — миллион. Одна девушка сказала, что ее устроит 5 млн фунтов стерлингов. Некоторые говорят, что им хватит и 10 млн фунтов стерлингов. А я сказал 110 миллионов. И все посмотрели на меня и сказали: "Почему ты хочешь такую сумму?". А я ответил, что этого хватит на все, что я хочу сделать…", — сказал тогда будущий победитель лотереи.

Больше всего Нил хотел купить огромное поместье, которое он превратил бы в заповедник дикой природы. Но первым делом бывший автомеханик решил купить себе пару новых красивых автомобилей.

Мужчина почти точно назвал сумму, которую выиграет в лотерею Фото: My London

"Я попросил у парня два Range Rover, а он осмотрел меня с ног до головы и сказал, что я не могу себе этого позволить", — вспоминает он.

Поскольку Нил не одевается как мультимиллионер, люди и сегодня принимают его за обычного человека.

"Люди думают, что я садовник, потому что я всегда хожу в грязных вещах. У меня был хороший бизнес. У меня было много друзей, которые были клиентами — я красил машины тысячам людей. Я просто завязал с этим делом и пока не собираюсь возвращаться. Я скучаю по покраске машин, по общению, по клиентам. Мне и сейчас звонят клиенты", — рассказывал он подкастеру Тимоти Шульцу.

Сейчас Нил занимается инвестициями и спонсирует молодого гонщика.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил огромную сумму в результате банковской ошибки. Урслаан Хан ложился спать, имея на своем счету всего 1 фунт стерлингов. Однако проснувшись он увидел, что получил деньги предназначенные для другого клиента.

Также стало известно, что мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером. Счастливый победитель думал, что подобная ситуация может произойти с любым другим человеком, но только не с ним. Теперь он планирует купить дом и сделать грамотные инвестиции.